Экология

Под Волгоградом запретили работать скандальному полигону ТКО

Экология 07.04.2021 13:10
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07.04.2021 13:10


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение об аннулировании лицензии ПК "Альянс" на сбор и размещение отходов, оно вступило в законную силу. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, апелляционная инстанция полностью поддержала позицию Межрегионального управления в отношении предприятия, которое длительное время не исполняло предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов вопреки установленным требованиям, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности.
ПК "Альянс", согласно вышеуказанной лицензии, выданной управлением Росприроднадзора по Волгоградской области, осуществлял сбор и размещение отходов III - IV класса опасности на объекте, расположенном в Среднеахтубинском районе недалеко от поселка Звездный.
С 30 апреля 2020 года действие лицензии ПК "Альянс" было приостановлено в рамках принятия мер реагирования и реализации возложенных функций в части лицензионного контроля. Предприятие обжаловало решение, но суд оставил его в силе. Однако ПК "Альянс" длительное время не исполняло предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности. Межрегиональное управление обратилось в октябре 2020 года в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением к ПК "Альянс" об аннулировании данной лицензии. Требование Межрегионального управления было удовлетворено. Однако решение было обжаловано в апелляционном порядке. 

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