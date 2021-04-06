Расследования 06.04.2021 16:36
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06.04.2021 16:36
В незаконном использовании чужого товарного знака на крышках для консервации в количестве 3 миллионов штук обвиняется 46-летний житель Городищенского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сумма ущерба правообладателю, по данным следствия, оценивается в 7,2 миллиона рублей. Дело передано для рассмотрения в суд.
Фигурант уголовного дела, как установили полицейские, с марта 2019 по апрель 2020 года на территории арендуемой базы в Городищенском районе организовал производство в целях сбыта крышек для консервации, на которых незаконно использовал чужие товарные знаки. Контрафактную продукцию он продавал.
Так, в апреле 2020 года предприниматель был задержан при попытке продажи очередной партии товара покупателю из Пензы, которому планировалось поставить 1 миллион крышек для консервации. Всего в ходе проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 3 миллионов контрафактных крышек.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону.
Вину предприниматель полностью признал. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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