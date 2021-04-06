Экономика

ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовых

Экономика 06.04.2021 16:11 Новости компаний
0
06.04.2021 16:11 Новости компаний


ВТБ погасил задолженность более 20 тысячам предпринимателей и юридических лиц, оформивших в 2020 году кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Как сообщили ИА Высота 102" в пресс-службе банка, свыше 98% заемщиков банка выполнили условия госпрограммы, сохранив более 1 млн рабочих мест.
Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 была запущена 1 июня прошлого года для поддержки наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса отраслей экономики. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.
«Предложенная государством мера поддержки занятости помогла российским предприятиям справиться с влиянием пандемии, продолжить деятельность и сохранить в штате сотрудников. Почти все наши клиенты выполнили необходимые условия постановления Правительства и получили льготное погашение кредитов. Это очень высокий показатель, в очередной раз подтверждающий эффективность программы кредитования на возобновление деятельности. При этом мы продолжаем поддерживать те предприятия, кому помощь все еще необходима, в рамках запущенной в марте программы ФОТ 3.0, по которой выдали около 1000 кредитов под 3% годовых», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Экономика
06.04.2021 15:49
Экономика 06.04.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2021 12:50
Экономика 06.04.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2021 11:50
Экономика 06.04.2021 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2021 10:45
Экономика 06.04.2021 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2021 10:02
Экономика 06.04.2021 10:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2021 09:05
Экономика 06.04.2021 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2021 20:05
Экономика 05.04.2021 20:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2021 11:55
Экономика 05.04.2021 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2021 10:06
Экономика 05.04.2021 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2021 20:06
Экономика 04.04.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.04.2021 11:51
Экономика 02.04.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.04.2021 10:48
Экономика 02.04.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2021 17:55
Экономика 01.04.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.04.2021 16:34
Экономика 01.04.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2021 15:55
Экономика 01.04.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:01
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светомСмотреть фотографии
20:40
В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонтаСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде мать обнаружила своего 13-летнего сына мертвым в ваннойСмотреть фотографии
17:55
«Мы за него переживаем»: жители дома в Волгограде скинулись и купили коляску для безногого бомжаСмотреть фотографии
17:11
Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:43
Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Под Волгоградом осудят владельца гигантской партии крышек для консервацииСмотреть фотографии
16:11
ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовыхСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области осудили двоих граждан Армении за сбыт фальшивых купюр в аптекахСмотреть фотографии
15:49
Волгоградские концессии объявили о новом дефолте при реструктуризации долговСмотреть фотографии
15:06
Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщинуСмотреть фотографии
14:45
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступаСмотреть фотографии
14:37
Большой участок трассы "Каспий" под Волгоградом расширят вдвоеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде рекламный плакат приземлился на троллейбусную контактную сетьСмотреть фотографии
13:33
"Лесоповал" в Волгограде раскурочил десять автомобилейСмотреть фотографии
12:21
Склонен к нападению: Волгоградский облсуд вернул в колонию осужденного за насилие на митингеСмотреть фотографии
12:16
Снесенный ветром тополь придавил женщину на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Предприниматели – клиенты банка «Открытие» провели более 120 тысяч операций снятия наличных с использованием нового функционалаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревомСмотреть фотографии
10:27
Бородатый аферист показал, как имитировал голоса путан в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:02
«Волгоградэнергосбыт» предупреждает: самовольное подключение к электросетям грозит штрафомСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде закрыли кафе-шашлычную без рециркуляторовСмотреть фотографии
09:44
«Залез в теплушку»: в Волгоградской области пенсионер сгорел в старой машинеСмотреть фотографии
09:39
Не мать, а чудовище: под Волгоградом 20-летняя женщина идет под суд за убийство младенцаСмотреть фотографии
09:19
Рухнувшее из-за ветра дерево остановило трамваи в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
ПСБ снижает ставки по ипотеке на вторичном рынкеСмотреть фотографии
08:11
Апрельская свистопляска: на Волгоградскую область обрушился обещанный циклонСмотреть фотографии
21:21
Эффект толпы: бюджетников потянуло на праймериз в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
Банк «Открытие» запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банковСмотреть фотографии
19:45
Кучу фальшивых пятитысячных купюр изъяли у двух селянок в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 