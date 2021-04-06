ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовых

Экономика 06.04.2021 16:11 Новости компаний
0
06.04.2021 16:11 Новости компаний
ВТБ погасил задолженность более 20 тысячам предпринимателей и юридических лиц, оформивших в 2020 году кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Как сообщили ИА Высота 102" в пресс-службе банка, свыше 98% заемщиков банка выполнили условия госпрограммы, сохранив более 1 млн рабочих мест.
Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 была запущена 1 июня прошлого года для поддержки наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса отраслей экономики. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.
«Предложенная государством мера поддержки занятости помогла российским предприятиям справиться с влиянием пандемии, продолжить деятельность и сохранить в штате сотрудников. Почти все наши клиенты выполнили необходимые условия постановления Правительства и получили льготное погашение кредитов. Это очень высокий показатель, в очередной раз подтверждающий эффективность программы кредитования на возобновление деятельности. При этом мы продолжаем поддерживать те предприятия, кому помощь все еще необходима, в рамках запущенной в марте программы ФОТ 3.0, по которой выдали около 1000 кредитов под 3% годовых», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.
Реклама
Волгоградские концессии объявили о новом дефолте при реструктуризации долгов06.04.2021 15:49
Экономика 06.04.2021 15:49
В ВТБ доля переводов через СБП превысила 40%06.04.2021 12:50
Экономика 06.04.2021 12:50
Предприниматели – клиенты банка «Открытие» провели более 120 тысяч операций снятия наличных с использованием нового функционала06.04.2021 11:50
Экономика 06.04.2021 11:50
В Поволжье вдвое выросло число клиентов, подключающих интернет-эквайринг Сбербанка06.04.2021 10:45
Экономика 06.04.2021 10:45
«Волгоградэнергосбыт» предупреждает: самовольное подключение к электросетям грозит штрафом06.04.2021 10:02
Экономика 06.04.2021 10:02
ПСБ снижает ставки по ипотеке на вторичном рынке06.04.2021 09:05
Экономика 06.04.2021 09:05
Банк «Открытие» запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков05.04.2021 20:05
Экономика 05.04.2021 20:05
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными05.04.2021 11:55
Экономика 05.04.2021 11:55
Сбер сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей05.04.2021 10:06
Экономика 05.04.2021 10:06
Росстат: доходы жителей Волгоградской области резко выросли в год пандемии04.04.2021 20:06
Экономика 04.04.2021 20:06
Санитарной лаборатории Экологического центра аналитического контроля АО «КАУСТИК» исполнилось 50 лет02.04.2021 11:51
Экономика 02.04.2021 11:51
Банк «Открытие»: почти треть жителей ЮФО верят в денежные приметы02.04.2021 10:48
Экономика 02.04.2021 10:48
В Волгограде цены на бензин ползут вверх01.04.2021 17:55
Экономика 01.04.2021 17:55
Управление торговых операций банка «Открытие» возглавил Михаил Белявский01.04.2021 16:34
Экономика 01.04.2021 16:34
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-февраль 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублей01.04.2021 15:55
Экономика 01.04.2021 15:55
Реклама