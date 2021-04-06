Не мать, а чудовище: под Волгоградом 20-летняя женщина идет под суд за убийство младенца

Расследования 06.04.2021 09:39
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06.04.2021 09:39
Суд ожидает 20-летнюю жительницу Дубовки, которая забила до смерти своего 4-месячного ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, Городищенским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы направят в суд.
По данным следствия, мать неоднократно избивала младенца, который, по ее мнению, слишком громко плакал. Очередное такое рукоприкладство закончилось трагедией - мальчик скончался. Как установили эксперты, смерть ребенка наступила в результате тупых травм головы и шеи, осложнившихся отеком головного и спинного мозга. Тело убитого утром 2 сентября прошлого года обнаружил сожитель обвиняемой, который сразу же сообщил о случившемся в полицию. Правоохранителям женщина соврала, заявив, что малыш упал с кресла-качалки и ударился головой. Однако вскоре ей пришлось признаться в содеянном - результаты судебно-медицинской экспертизы однозначно указывали на криминальную причину гибели малютки.
На время следствия фигурантку дела заключили под стражу.
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