Не мать, а чудовище: под Волгоградом 20-летняя женщина идет под суд за убийство младенца





Суд ожидает 20-летнюю жительницу Дубовки, которая забила до смерти своего 4-месячного ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, Городищенским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы направят в суд.

По данным следствия, мать неоднократно избивала младенца, который, по ее мнению, слишком громко плакал. Очередное такое рукоприкладство закончилось трагедией - мальчик скончался. Как установили эксперты, смерть ребенка наступила в результате тупых травм головы и шеи, осложнившихся отеком головного и спинного мозга. Тело убитого утром 2 сентября прошлого года обнаружил сожитель обвиняемой, который сразу же сообщил о случившемся в полицию. Правоохранителям женщина соврала, заявив, что малыш упал с кресла-качалки и ударился головой. Однако вскоре ей пришлось признаться в содеянном - результаты судебно-медицинской экспертизы однозначно указывали на криминальную причину гибели малютки.

На время следствия фигурантку дела заключили под стражу.



