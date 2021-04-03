



Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько скончался в возрасте 78 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», трогательные слова, адресованные бывшему наставнику, сегодня разметила на своей странице в Instagram олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

«Евгений Петрович, Вы навсегда в моем сердце! К Загорулько пришла уже титулованной спортсменкой, но с багажом травм и поражений. Искала новые возможности и знания для очередных побед в спорте. Не отказал, принял в группу и тренировал по-настоящему, с отцовской любовью и тренерской требовательностью. Благодарю Вас за все! Настоящий тренер, великий человек! Путь земля будет пухом», - написала Елена Слесаренко.

По сообщению федеральных СМИ, Загорулько был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом онкология и коронавирус. Он скончался в ночь на 3 апреля.

Елена Слесаренко стала олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах, а к тренировочной группе Евгения Загорулько присоединилась в 2009 году.

Фото из Instagram Елены Слесаренко



