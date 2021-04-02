Это все «Джокер»: в Волгограде задержали пьяного 20-летнего водителя без прав

Происшествия 02.04.2021 13:45
0
02.04.2021 13:45
Наряд ДПС задержал 20-летнего волгоградца за пьяную езду без водительского удостоверения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшей ночью сотрудники полиции задержали 8 автолюбителей в нетрезвом состоянии в Ворошиловском, Дзержинском, Советском и Краснооктябрьском районах. Так, в Советском районе 20-летний водитель «Хендэ» прошел освидетельствование, которое выявило 1,170 промилле при норме 0,16. Волгоградец признался, что перед поездкой он выпил несколько банок алкогольного напитка «Джокер». В ходе разбирательства был составлен протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
Еще двое любителей вождения под градусом были задержаны в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Оба врезались в дерево. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 30-летний ростовчанин на «Киа Спектра» нарушил правила дорожного движения, после чего пытался скрыться от автоинспекторов. Не справившись с управлением, мужчина врезался в дерево на улице Елсеева,3. От освидетельствования он отказался.
В Советском районе остановили нетрезвого 41-летнего водителя «Шевроле». Мужчину отстранили от управления транспортным средством, а машину отправили на штрафстоянку. Приходить освидетельствование водитель не захотел.
ГИБДД предупреждает, что езда в состоянии алкогольного опьянения и отказ от освидетельствования чреваты лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложением штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Если автолюбители попадутся снова, то им будет грозить уже уголовная ответственность.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Совесть замучила: обокравший волгоградскую пенсионерку сантехник вернул деньги через соседей02.04.2021 15:08
Происшествия 02.04.2021 15:08
Волгоградский пенсионер "подарил" лжеброкеру почти 6,5 млн рублей02.04.2021 12:38
Происшествия 02.04.2021 12:38
Перевернулся на крышу: в Волгограде в жесткой аварии двух такси пострадала 19-летняя пассажирка (ВИДЕО)01.04.2021 13:02
Происшествия 01.04.2021 13:02
В Волгограде грузовик сбил насмерть пенсионерку во дворе01.04.2021 11:45
Происшествия 01.04.2021 11:45
Кабина всмятку: под Волгоградом водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком01.04.2021 10:03
Происшествия 01.04.2021 10:03
В Волжском после тройного ДТП 13-летнюю девочку забрали в больницу01.04.2021 09:58
Происшествия 01.04.2021 09:58
В Волгограде пешеход остановил трамвай, кинув бутылку в лобовое стекло31.03.2021 12:07
Происшествия 31.03.2021 12:07
В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся31.03.2021 10:53
Происшествия 31.03.2021 10:53
УФСБ накрыла в Волгограде лабораторию с наркотиками31.03.2021 09:26
Происшествия 31.03.2021 09:26
Они не лаяли, а рыдали: в Волгоградской области живодер замучил до смерти борзых собак30.03.2021 22:18
Происшествия 30.03.2021 22:18
В Волгограде массово эвакуировали школы после анонимных угроз30.03.2021 16:54
Происшествия 30.03.2021 16:54
Водитель черного «БМВ» устроил массовую аварию на трассе Москва-Волгоград30.03.2021 12:58
Происшествия 30.03.2021 12:58
"Хотел проскочить": роковой маневр легковушки в центре Волгограда попал на видео30.03.2021 11:33
Происшествия 30.03.2021 11:33
Вспыхнул натяжной потолок: женщину спасли из горящей квартиры под Волгоградом30.03.2021 09:58
Происшествия 30.03.2021 09:58
Коммивояжер обобрал женщину-ветерана в Волгоградской области30.03.2021 09:31
Происшествия 30.03.2021 09:31
Реклама