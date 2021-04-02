Это все «Джокер»: в Волгограде задержали пьяного 20-летнего водителя без прав











Наряд ДПС задержал 20-летнего волгоградца за пьяную езду без водительского удостоверения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшей ночью сотрудники полиции задержали 8 автолюбителей в нетрезвом состоянии в Ворошиловском, Дзержинском, Советском и Краснооктябрьском районах. Так, в Советском районе 20-летний водитель «Хендэ» прошел освидетельствование, которое выявило 1,170 промилле при норме 0,16. Волгоградец признался, что перед поездкой он выпил несколько банок алкогольного напитка «Джокер». В ходе разбирательства был составлен протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).





Еще двое любителей вождения под градусом были задержаны в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Оба врезались в дерево. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 30-летний ростовчанин на «Киа Спектра» нарушил правила дорожного движения, после чего пытался скрыться от автоинспекторов. Не справившись с управлением, мужчина врезался в дерево на улице Елсеева,3. От освидетельствования он отказался.

В Советском районе остановили нетрезвого 41-летнего водителя «Шевроле». Мужчину отстранили от управления транспортным средством, а машину отправили на штрафстоянку. Приходить освидетельствование водитель не захотел.





ГИБДД предупреждает, что езда в состоянии алкогольного опьянения и отказ от освидетельствования чреваты лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложением штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Если автолюбители попадутся снова, то им будет грозить уже уголовная ответственность.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области