Банк «Открытие»: почти треть жителей ЮФО верят в денежные приметы





Почти треть жителей Южного федерального округа - 29% - верят в «денежные» приметы. При этом на юге почти половина жителей (46%) совершенно не обращает внимание на финансовые суеверия. Таковы результаты опросов* банка «Открытие» и РГС Банка (входит в группу «Открытие»), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Респонденты, судя по их ответам, особенно верят в такие финансовые приметы: «если чешется ладонь левой руки - это к деньгам», также «надо ждать финансового прибавления, если птица «нагадила» на машину», «показывать купюру новой Луне». Некоторые считают, что станут богаче, если выращивать дома комнатное «денежное дерево» толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и обязательно одной стороной, не перевернутыми. А чтобы не потерять деньги, нельзя давать из рук в руки купюры вечером и свистеть в доме.

Четверть опрошенных затруднились определить свое отношения к приметам.

Дополнительный опрос РГС Банка среди автомобилистов показал, что у водителей есть свои особые приметы: 34% респондентов ответили «помыть машину – к дождю», 28% считают, что «птичий помет на кузове – к прибыли», а 24% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. Каждый девятый (12%) владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. 9% не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф, и не свистят в салоне – полагают, это приводит к потере денег.

Согласно опросу, в финансовые приметы верит каждый четвертый (23%) автомобилист, а самые суеверные водители страны живут в Челябинске и Барнауле (29% и 28% соответственно).

Стоит также отметить, что 24% опрошенных водителей возят в своем автомобиле талисманы и сувениры на удачу, а 33% верят «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. 7% владельцев автомобилей признались в том, что приобрели себе «красивые» номера на удачу.

*Опрос проводился банком «Открытие» 24-29 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%. В дополнительном опросе РГС Банка на автомобильную тематику приняло участие около 3 тысяч респондентов в крупных городах России.



