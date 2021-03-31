Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собаками в Волгоградской области

Расследования 31.03.2021 10:33
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31.03.2021 10:33
Полиция отреагировала на опубликованный в соцсетях пост о возможном жестоком обращении с животными в хуторе Майоровском Котельниковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место накануне выезжал участковый уполномоченный. В настоящее время проводится проверка.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, 30 марта зоозащитники разместили в интернете жуткие фото собак, похожих больше на ходячие скелеты. Соседка владельца животных Наталья рассказала журналистам, что в последнее время псы истошно выли, просили о помощи, поскольку были голодными. Последние несколько дней она подкармливала животных, а вчера утром увидела, что одна из борзых умерла. На телах питомцев женщина обнаружила раны.
Известно, что на территории частного дома не на привязи находились четыре худые собаки – две дворняги и две борзые (гончие). Хозяин отрицает факт нанесения им увечий. Во дворе полицейские увидели чашку с едой. По словам мужчины, корм он дает собакам исходя из наличия съестных припасов и финансовых средств. Умершая на днях пятая собака, которой было 10 лет, по словам хозяина, болела, и он пытался ее лечить.
С владельцем собак пообщались и приехавшие на место волгоградские волонтеры. По их словам, обстановка оказалась не столь критичной, как они думали. Тем не менее, чрезмерное истощение двух борзых, которых они сняли на видео, вызывает опасения. Общественники не исключают, что миску с едой хозяин собак мог поставить после того, как ситуацию придали огласке и вызова соседями полиции.
Сегодня осмотр собак проведет также ветеринар. На основании заключения специалиста, а также итогов проверки полиции, будет решена дальнейшая судьба питомцев.
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