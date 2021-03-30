Происшествия

Они не лаяли, а рыдали: в Волгоградской области живодер замучил до смерти борзых собак

Происшествия 30.03.2021 22:18
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30.03.2021 22:18


Морил голодом и издевался над пятью борзыми собаками житель хутора Майоровского Котельниковского района Волгоградской области. Как рассказала ИА "Высота 102" соседка мужчины Наталья, в последние дни псы уже не лаяли, а истошно рыдали, посылая сигнал "SOS". 
"Слушать этот плач не было сил. Три дня назад мы с дочкой не выдержали и пошли посмотреть, что там происходит. Хозяина дома не было. То, что мы увидели, повергло нас в ужас. Это были не собаки, а ходячие скелеты с огромными перепуганными глазами. А еще они все в ранах и кровоподтеках -  наверно, их били", - вспоминает Наталья. Женщина тут же побежала домой за едой. Соседка продолжила каждый день тайком кормить несчастных питомцев. Но сегодня утром в ходе очередного кормления она обнаружила, что одна из пяти борзых скончалась. Скрюченное тельце бедного животного лежало в сарае.

Наталья поняла, что нужно действовать и вызвала полицию. Кроме  правоохранителей на место выехала и группа волонтеров из Волгограда и Волжского. Зоозащитники решили, что собак срочно забрать и госпитализировать в ветеринарную клинику.
Волонтеры предоставили журналистам фотографии, взятые из соцсетей, на которых, по их словам, изображены те самые борзые во время их натравливания хозяином на лису.  
"Наши коллеги-общественники связались по сотовому с владельцем борзых. Он заявил, что собак никому не отдаст - мол, он платил за них большие деньги. Но животные ни минуты больше не должны оставаться у этого человека. Он настоящий живодер и убийца. И должен ответить за содеянное", -  говорит один из активистов по защите животных. 
Удалось ли волонтерам забрать четверых пока еще живых собак - на данный момент неизвестно. Информация уточняется.

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