Ускорение цифровизации: «Ростелеком» подвел итоги 2020 года





«Ростелеком» в Волгоградской области подвел итоги работы в 2020 году. Об особенностях и основных трендах прошедшего года на встрече с волгоградскими СМИ, сообщает ИА «Высота 102», рассказали директор по работе с массовым сегментом Александр Черноиванов и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Федор Абрамов.

«Год был интересный, он проверил на прочность всех. Нагрузка на сети мобильных и телеком-операторов выросла на 38%, – отметил Александр Черноиванов. – Вне сомнения, свои коррективы внесла пандемия. Можно сказать, что год послужил толчком для ускорения цифровизации нашей жизни».

Чтобы сохранять высокий уровень связи, даже в непростой год в компании продолжили модернизацию существующих и строительство новых сетей. В 2020 году технические специалисты компании проложили более 1270 км оптических линий связи. Еще 41 тысяча домохозяйств, расположенных в основном в районах области, получила доступ к высокоскоростному интернету.

В Камышине проведена модернизация сетей и ревизия оборудования провайдера, которого годом раньше приобрел «Ростелеком». Теперь 16 тысяч камышан получают качественные цифровые услуги и высокоскоростной интернет.

В период пандемии на 6% увеличилось количество абонентов, которые воспользовались услугой «Видеонаблюдение», причем отмечался повышенный спрос на внутреннее видеонаблюдение.

Развивалась абонентская база сотовой связи. Увеличение её по итогам года составило 18%.

Рост показало и количество пользователей мультимедийного сервиса Wink. Сегодня в Волгоградской области абонентов с подключенным сервисом Wink насчитывается более 189 тыс.

Зафиксирован резкий скачок подписчиков, почти на 10%, на тариф «Игровой». Количество геймеров в области превысило 2000 человек.

«Тариф «Игровой» отвечает запросам самых требовательных геймеров. В 2020 году он стал также доступен абонентам мобильного оператора Tele2», – прокомментировал Александр Черноиванов.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Федор Абрамов отметил, что в год пандемии наиболее актуальными были услуги для перевода сотрудников на удаленку.

Интенсивно строилась оптическая сеть, благодаря чему средняя скорость интернета увеличилась до 30 мбит/с: «Мы смогли предложить нашим клиентом дополнительные услуги, такие как видеонаблюдение, Виртуальную АТС, WiFi. При этом текущая линейка тарифных планов была разработана таким образом, чтобы минимизировать первичную нагрузку на малый и средний бизнес при подключении данных услуг».

Работа в плане соблюдения эпидемиологического благополучия также стала одной из составляющей деятельности «Ростелекома». Так, в прошлом году компания установила системы тепловизионного контроля, обеспечивающие безопасность сотрудников компаний и посетителей. Тепловизоры и по сей день работают в 29 школах Волгограда и Волжского, в культурно-развлекательных учреждениях региона.

По итогам прошлого года доля цифровых услуг Волгоградского филиала увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Однако в компании считают, что возможности для дальнейшей цифровизации нашей жизни далеко не исчерпаны. И достигнутое – лишь одна из ступеней к решению этой глобальной задачи.



