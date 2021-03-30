Телеком

Ускорение цифровизации: «Ростелеком» подвел итоги 2020 года

Телеком 30.03.2021 20:50
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30.03.2021 20:50


«Ростелеком» в Волгоградской области подвел итоги работы в 2020 году. Об особенностях и основных трендах прошедшего года на встрече с волгоградскими СМИ, сообщает ИА «Высота 102», рассказали директор по работе с массовым сегментом Александр Черноиванов и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Федор Абрамов.
«Год был интересный, он проверил на прочность всех. Нагрузка на сети мобильных  и телеком-операторов выросла на 38%, – отметил Александр Черноиванов. – Вне сомнения, свои коррективы внесла пандемия. Можно сказать, что год послужил толчком для ускорения цифровизации нашей жизни».
Чтобы сохранять высокий уровень связи, даже в непростой год в компании продолжили модернизацию существующих и строительство новых сетей. В 2020 году технические специалисты компании проложили более 1270 км оптических линий связи. Еще 41 тысяча домохозяйств, расположенных в основном в районах области, получила доступ к высокоскоростному интернету.
В Камышине проведена модернизация сетей и ревизия оборудования провайдера, которого годом раньше приобрел «Ростелеком». Теперь 16 тысяч камышан получают качественные цифровые услуги и высокоскоростной интернет.
В период пандемии на 6% увеличилось количество абонентов, которые воспользовались услугой «Видеонаблюдение», причем отмечался повышенный спрос на внутреннее видеонаблюдение.
Развивалась абонентская база сотовой связи. Увеличение её по итогам года составило 18%.
Рост показало и количество пользователей мультимедийного сервиса Wink. Сегодня в Волгоградской области абонентов с подключенным сервисом  Wink насчитывается более 189 тыс.
Зафиксирован резкий скачок подписчиков, почти на 10%, на тариф «Игровой». Количество геймеров в области превысило 2000 человек.
«Тариф «Игровой» отвечает запросам самых требовательных геймеров. В 2020 году он стал также доступен абонентам мобильного оператора Tele2», – прокомментировал Александр Черноиванов.
Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Федор Абрамов отметил, что в год пандемии наиболее актуальными были услуги для перевода сотрудников на удаленку.
Интенсивно строилась оптическая сеть, благодаря чему средняя скорость интернета увеличилась до 30 мбит/с: «Мы смогли предложить нашим клиентом дополнительные услуги, такие как видеонаблюдение, Виртуальную АТС, WiFi. При этом текущая линейка тарифных планов была разработана таким образом, чтобы минимизировать первичную нагрузку на малый и средний бизнес при подключении данных услуг».
Работа в плане соблюдения эпидемиологического благополучия также стала одной из составляющей деятельности «Ростелекома». Так, в прошлом году компания  установила системы тепловизионного контроля, обеспечивающие безопасность сотрудников компаний и посетителей. Тепловизоры и по сей день работают в  29 школах Волгограда и Волжского, в культурно-развлекательных учреждениях региона.
По итогам прошлого года доля цифровых услуг Волгоградского филиала увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Однако в компании считают, что возможности для дальнейшей цифровизации нашей жизни далеко не исчерпаны. И достигнутое – лишь одна из ступеней к решению этой глобальной задачи.
 

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