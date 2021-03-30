Глава поселка в Волгоградской области идет под суд за гибель ребенка в фонтане





По обвинению в халатности предстанет перед судом глава Березовского сельского поселения Даниловского района по делу о гибели ребенка в фонтане. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, фигурант уголовного дела принял работы по строительству фонтана в парке станицы Березовская без надлежащей проверки их качества. В результате вечером 5 июня 2020 года произошла трагедия. 9-летняя девочка, которая пыталась достать упавшую в фонтан панаму, получила смертельный удар током. Ей пыталась помочь 8-летняя подруга. Девочку также ударило током, но она осталась жива.

Установлено в ходе расследования, что утечка электрического тока и короткое замыкание произошли в результате неисправности погружного дренажного насоса для откачки сточных вод, категорически не предназначенного для использования в фонтане.

Свою вину обвиняемый полностью признал. За халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматриваться в Даниловском районном суде.



