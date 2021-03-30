Глава поселка в Волгоградской области идет под суд за гибель ребенка в фонтане

Расследования 30.03.2021 17:35
0
30.03.2021 17:35
По обвинению в халатности предстанет перед судом глава Березовского сельского поселения Даниловского района по делу о гибели ребенка в фонтане. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, фигурант уголовного дела принял работы по строительству фонтана в парке станицы Березовская без надлежащей проверки их качества. В результате вечером 5 июня 2020 года произошла трагедия. 9-летняя девочка, которая пыталась достать упавшую в фонтан панаму, получила смертельный удар током. Ей пыталась помочь 8-летняя подруга. Девочку также ударило током, но она осталась жива.
Установлено в ходе расследования, что утечка электрического тока и короткое замыкание произошли в результате неисправности погружного дренажного насоса для откачки сточных вод, категорически не предназначенного для использования в фонтане.
Свою вину обвиняемый полностью признал. За халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматриваться в Даниловском районном суде.
Реклама
В Волгограде первая участница банды по хищению моторного масла получила срок30.03.2021 18:07
Расследования 30.03.2021 18:07
В Волгограде не оправдали убийц 18-летнего парня у ночного клуба "ЛОФТ"30.03.2021 17:53
Расследования 30.03.2021 17:53
В Волгоградской области увели 2 миллиона рублей на ремонте исправной крыши дома культуры30.03.2021 15:01
Расследования 30.03.2021 15:01
Били током: в Волгоградской области трое браконьеров пошли под суд за варварскую рыбалку30.03.2021 12:05
Расследования 30.03.2021 12:05
Без права на свободу: убийцу полицейского в Волгограде посадят пожизненно29.03.2021 17:24
Расследования 29.03.2021 17:24
«Как в экшн-фильме»: водитель снегоболотохода идет под суд за таран такси и побои под Волгоградом29.03.2021 13:19
Расследования 29.03.2021 13:19
«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубу29.03.2021 12:26
Расследования 29.03.2021 12:26
Под Волгоградом коммерсант «озолотился» на пожарном водопроводе для школы29.03.2021 07:58
Расследования 29.03.2021 07:58
Отдыхали на съемной квартире: следователи разбираются со смертельной для школьника вечеринкой в Волгограде28.03.2021 19:49
Расследования 28.03.2021 19:49
Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусорку28.03.2021 14:28
Расследования 28.03.2021 14:28
Беглого волгоградского бизнесмена на родине ждут наручники за аферу с деньгами нацпроекта26.03.2021 13:16
Расследования 26.03.2021 13:16
Дело о громком убийстве иностранного студента-медика в Волгограде дошло до суда26.03.2021 12:08
Расследования 26.03.2021 12:08
Несостоявшийся герой "Иронии судьбы" по-волгоградски осужден за угрозу взорвать вокзал26.03.2021 11:33
Расследования 26.03.2021 11:33
Пропавшую в Волгограде школьницу нашли в магазине25.03.2021 16:03
Расследования 25.03.2021 16:03
Председателя СНТ в Волгоградской области осудят за махинации с дачной землей25.03.2021 13:04
Расследования 25.03.2021 13:04
Реклама