Экология

На Волжском трубном заводе прошел семинар для студентов-экологов

Экология 29.03.2021 14:16 Новости компаний
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29.03.2021 14:16 Новости компаний


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), состоялся обучающий семинар по охране окружающей среды для студентов-экологов Волгоградского государственного техуниверситета (ВолГТУ). 
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, визит проходил в рамках эколого-просветительского проекта ECOLAB, нацеленного на сотрудничество ВТЗ, представителей исполнительной и законодательной власти, общественности с образовательными учреждениями региона.
 
Студенты узнали о действующей на промышленном предприятии системе охраны окружающей среды, применяемых «зеленых» технологиях, побывали в рабочих кабинетах и лабораториях заводской службы экологии. Диалог шел о последних изменениях в природоохранном законодательстве, об организации системы эконадзора и экоконтроля в регионе, о проекте «Зеленые вузы России» и экологических инициативах ВТЗ.
 
«Забота об экологии – это насущная необходимость, которую понимают все простые жители. Отмечу, что волгоградская промышленность увеличивает инвестиции в природозащитные программы и применяет системный подход в решении вопросов промышленной экологии. В том числе Волжский трубный завод. Предприятие точно следует нормам природоохранного законодательства, является в регионе признанным эколидером. Поэтому не случайно местом проведения обучающего семинара для студентов был выбран именно ВТЗ», - отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране окружающей среды и природопользованию, председатель Экологического совета при региональном парламенте Ирина Соловьева. 
«Вопросы сохранения благоприятной окружающей среды для нас являются приоритетными. Но невозможно создать экологически чистую территорию отдельно на предприятии, поэтому ВТЗ выступил с проектом формирования экологической культуры в регионе в целом. Мы работаем совместно с местной властью, надзорными органами, общественностью. Только так можно добиться успеха в поддержании экологического равновесия», – подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

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