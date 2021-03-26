«Подверглась психотропному влиянию»: криминальную учительницу из Волгограда оставили под арестом











Волгоградский областной суд оставил под стражей учительницу русского языка Татьяну Петрову. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, педагог обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, с августа 2019 года по ноябрь 2020-го фигурантка дела обманывала людей, обещая им погасить их кредиты. Общая сумма заемных средств, которые передали потерпевшие Петровой, составила 18 673 579 рублей.

1 марта Ворошиловский районный суд заключил мошенницу под стражу до 26 апреля. Адвокат подсудимой попытался обжаловать постановление, просил, чтобы его подзащитную отправили на домашний арест.

В ходе судебного слушания фигурантка дела просила отпустить ее домой к внуку, который находится у нее на иждивении в связи со смертью родителей. Адвокат Петровой заявил, что по своей инициативе совершить преступление она не могла. «Мы предполагаем, что она была подвернута постороннему психотропному или психологическому влиянию», - озвучил предположение защитник обвиняемой. С потерпевшими, по его словам, она никогда не встречалась.

Волгоградский областной суд оставил обжалуемое постановление без изменения.

Напомним, афере которую могла провернуть учитель Татьяна Петрова, "Высота 102" посвятила отдельный материал . Волгоградцы, которые проходят потерпевшими по делу, рассказали, что учительница представлялась женой охранника губернатора. Также она заявляла, что бесплатные кредиты горожанам раздают якобы в рамках программы, которая также реализуется под эгидой главы региона для поднятия кредитного рейтинга Волгоградской области.

"Клиенты" учителя брали в банках кредиты, затем 20% суммы оставляли себе, а 80% отдавали ей. Петрова обещала погасить весь заем самостоятельно. В течение первых месяцев она исправно вносила платежи, а потом пропадала. Вплоть до ареста Петрова работала в школе №56 Кировского района. Там же проводила встречи с заемщиками. 1 марта она уволилась из образовательного учреждения.