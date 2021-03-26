«Подверглась психотропному влиянию»: криминальную учительницу из Волгограда оставили под арестом

Расследования 26.03.2021 17:20
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26.03.2021 17:20
Волгоградский областной суд оставил под стражей учительницу русского языка Татьяну Петрову. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, педагог обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, с августа 2019 года по ноябрь 2020-го фигурантка дела обманывала людей, обещая им погасить их кредиты. Общая сумма заемных средств, которые передали потерпевшие Петровой, составила 18 673 579 рублей.
1 марта Ворошиловский районный суд заключил мошенницу под стражу до 26 апреля. Адвокат подсудимой попытался обжаловать постановление, просил, чтобы его подзащитную отправили на домашний арест.
В ходе судебного слушания фигурантка дела просила отпустить ее домой к внуку, который находится у нее на иждивении в связи со смертью родителей. Адвокат Петровой заявил, что по своей инициативе совершить преступление она не могла. «Мы предполагаем, что она была подвернута постороннему психотропному или психологическому влиянию», - озвучил предположение защитник обвиняемой. С потерпевшими, по его словам, она никогда не встречалась.
Волгоградский областной суд оставил обжалуемое постановление без изменения.
Напомним, афере которую могла провернуть учитель Татьяна Петрова, "Высота 102" посвятила отдельный материал. Волгоградцы, которые проходят потерпевшими по делу, рассказали, что учительница представлялась женой охранника губернатора. Также она заявляла, что бесплатные кредиты горожанам раздают якобы в рамках программы, которая также реализуется под эгидой главы региона для поднятия кредитного рейтинга Волгоградской области.
"Клиенты" учителя брали в банках кредиты, затем 20% суммы оставляли себе, а 80% отдавали ей. Петрова обещала погасить весь заем самостоятельно. В течение первых месяцев она исправно вносила платежи, а потом пропадала. Вплоть до ареста Петрова работала в школе №56 Кировского района. Там же проводила встречи с заемщиками. 1 марта она уволилась из образовательного учреждения.
Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
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