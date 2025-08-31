«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделения





В Камышине вслед за жителями квартала «Нефтебаза» и другие горожане стали жаловаться на перебои в работе местных отделений «Почты России». По информации очевидцев, значительная часть отделений в рабочие будни недоступна для посещения. Люди неделями оббивают пороги пунктов выдачи, чтобы забрать квитанции, письма и посылки.

- На территории 4-го и 6-го микрорайонов вынуждены приходить к закрытым дверям. Ни я, ни знакомые вот уже вторую неделю не можем забрать письма и посылки. Отпрашиваемся с работы, приходим по графику, а на входных дверях висят замки, - сообщил журналистам один из жителей города.

Со схожей проблемой столкнулись и абоненты на территории 3-го микрорайона.

По словам камышан, несмотря на закрытые двери на отделениях по-прежнему размещено привычное расписание работы. Какая-либо информация о приостановке их функционирования или переходе на новый график отсутствует.





- В том-то и дело, если работают определенное время, так повесьте для посетителей информацию. Если вообще закрылись, так напишите объявление, мол, не работаем, и ваши письма, посылки и т.д. находятся там-то и их можно получить таким-то образом. А так получается, что люди приходят, постоят у закрытых дверей час-другой и возвращаются ни с чем домой. И так каждый день, - продолжает мужчина.

Более того, узнать актуальный график работы у жителей не выходит даже на «горячей линии» «Почты России». Горожане уверяют, что в федеральном колл-центре их убеждают, что проблемные отделения работают, как и раньше.

В региональном управлении «Почты России» признали, что в Камышине из-за нехватки сотрудников действительно могут быть отклонения от привычного графика, но призвали не драматизировать ситуацию. По данным специалистов, лишь небольшая часть почтовых отделений ограничила свою работу. Но о полной приостановке речи не идёт. Некоторые клиентские пункты всего лишь незначительно сократили часы приёма.

- В Камышине услуги оказывают 15 почтовых отделений. Сейчас четыре из них работают по сокращенному графику. Так, почтовые отделения 403874 (ул. Ленина, д.11), 403877 (мкр. 3-й, д. 10) и 403886 (6-й мкр., д. 2) работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Почтовое отделение 403888 (Нефтяников кв-л, д.6) работает во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 17:00, - уточнили в пресс-службе УФПС Волгоградской области.

Управление пытается как можно быстрее доукомплектовать штат местного подразделения. Примечательно, что в городе вакантны не только должности почтальонов, но и даже начальников отделений.

- В настоящее время наша служба подбора персонала совместно с центром занятости населения активно ведет поиск кандидатов. При укомплектовании штата работа почтовых отделений будет восстановлена в прежнем режиме, - добавили в «Почте».

Напомним, ранее редакция уже сообщала о задержке инвалидам Камышина выплаты пенсий из-за отсутствия почтальонов. Кроме того, в начале августа местные жители засняли огромную очередь в отделении № 403888, которое открывалось всего на несколько часов в неделю.

Фото из архива ИА «Высота 102», Жесть. Камышин / t.me