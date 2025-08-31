Очевидцы засняли пыльную бурю из Калмыкии на подходе к Волгограду





31 августа южные районы Волгограда вновь окутало пыльным облаком. Об ухудшении качества воздуха жители города начали сообщать во второй половине дня. Некоторых из волгоградцев стихия застала по дороге с дачных участков домой. Надвигающееся на областной центр ненастье очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, буро-коричневый поток мелкодисперсных частиц сильные потоки ветра гонят на город со стороны степей. Пыльная завеса привела даже даже в какой-то момент к краткосрочному ухудшению видимости.

Отметим, сегодня Гидрометцентр ввёл на территории Волгоградской области жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По прогнозу, порывы со скоростью до 15-20 м/с задержатся в регионе до 19:00. Ранее специалисты также выпустили предупреждение о пыльных бурях для Калмыкии. Оно будет действовать вплоть до 18:00 2 сентября.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me