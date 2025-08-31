«Трактор» 38-го. Как сложились футбольные судьбы игроков – часть 2





Редакция ИА «Высота 102» продолжает рассказ об игроках сталинградского «Трактора» образца 1938-го года. В первой части, напомним, мы успели вспомнить форварда Александра Семёновича Пономарёва, полузащитника Сергея Николаевича Колесникова, нападающего Сергея Петровича Проценко, тренера Юрия Николаевича Ходотова, а закончили тот материал коротким рассказом о Николае Николаевиче Покровском.

Как выяснилось, некоторые данные о Покровском в сети Интернет есть. Но не все достоверные, многие требуют проверки. В частности, есть версия, что он родился 3 апреля 1911 года в с. Ястребовка Воронежской области. А потом его родители переехали в Сталинград. Здесь, когда он увлекся футболом, его первой командой стал коллектив железнодорожников «Красный лев». Команда в довоенные годы довольно много играла и не только в Сталинграде. То, что он сезон (1934) провел в сталинградском «Динамо» информация сомнительная. (Так же сомнительна информация, что он первый в Сталинграде мастер спорта СССР по футболу).

В 1936 году Николай Николаевич Покровский влился в состав тракторозаводцев. Примерно в это время устроился и на завод. Уже во время войны работал заместителем начальника технического отдела сталелитейного цеха, а затем вместе с заводом был эвакуирован в Челябинск, где у него родился сын. После окончания Сталинградской битвы вернулся в город. Продолжил играть в футбол за «Трактор». Но получил серьезную травму, после которой не смог вернуться в строй в полной мере. Два сезона играл в основном за дубль «Трактора», а потом и вовсе с футболом закончил.

Переходим к нижней части фотографии. «Полузащита Крячков». Скорее всего, это ошибка и на фото Фёдор Фёдорович Клочков. И ситуация в том, что фото, вероятно, делалось еще до сезона. А когда он начался, Клочков уже покинул «Трактор» и ни одного матча не сыграл. Но 3 предыдущих сезона был в коллективе. В 1946 году игрок с такой же фамилией был в сталинградском «Динамо», но доподлинно неизвестно, Фёдор Фёдорович ли это был.

Следующий – один из самых легендарных форвардов команды Георгий Епифанович Шляпин.





Скорее всего Георгий Епифанович родился в Одессе, а в нашем городе появился в 30-х годах прошлого столетия. Играть начинал еще в Одессе: за «Демократов», «Пищевиков», поиграл в винницком «Динамо». В Сталинграде начинал в «Динамо», входил в городскую сборную. С 1936-го стал игроком «Трактора». Ему принадлежит «разрушение» мифа, что в 1937 году Пономарёв в кубковом матче против саратовского «Динамо забил 9 голов. Но историки футбола раскопали саратовскую газету с репортажем о той игре, где на фото как раз Георгий Шляпин забивает гол динамовцам. Так что как минимум один гол забил не Пономарёв!

В 1939 году Шляпин принял решение уехать в Одессу, потом вернулся в наш город, но играл уже не за «Трактор», а вновь за «Динамо». Участвовал в легендарном матче «на руинах Сталинграда». Известно, что в составе бело-голубых выходил на поле еще в 1952 году. Умер в 1987 году в Волгограде в возрасте 75 лет. Два его родных брата Николай и Михаил были футбольными арбитрами, но представляли Одессу.

Еще одна легенда – Георгий Иванович Иванов. Родился в 1912 году в Новочеркасске. В родном городе и начал играть в футбол. Его первая команда – СТС. Затем в его карьере были динамовские коллективы Новочеркасска и Горловки из которой он перебрался в сталинградский «Трактор». Выступал на позиции центрального защитника или центрального полузащитника. Его называли одним из лучших в предвоенные годы центральных защитников. В 1941 году перешел в столичную команду «Профсоюзы-I» (мы о ней писали в первой части). Когда началась война – ушел на фронт. Однако был приглашен на матч 43-го в Сталинград.





Вероятно, тогда была сделана эта известная фотография на которой он слева, а далее Константин Беликов, Василий Ермасов и Фёдор Гусев. После игры Георгий Иванов вновь отправился на фронт. В том же 1943 году погиб на Северном Кавказе. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Четвертым в нижнем ряду идёт Александр Моисеев. Личность легендарная, но о нём вообще ничего нам неизвестно. И в настоящее время ищем любую информацию об этом футболисте. Есть версия, по данным старых справочников, что родился в 1914 году. Где – неизвестно. В 1932-ом играл за винницкое «Динамо». Сезон 38-го стал единственным в составе «Трактора». В 43-м сыграл «на руинах Сталинграда» за «Динамо» и забил единственный в игре гол «Спартаку»! Больше у нас – ни-че-го! Даже отчества.

Борис Михайлович Терентьев. Родился в 1906 году в орловской губернии. Тоже засветился в «Динамо» из Горловки в 1934-ом. И уже в 31 год оказался в «Тракторе», за который провел 4 отличных сезона! 58 матчей, 13 голов! Сейчас таких не делают! После войны еще поиграл за горловское «Динамо». Более информации нет.

Виктор Петрович Матвеев. Родился в нашем городе – Царицыне – в 1915 году. В футбол начинал играть в «Красном Октябре», в составе которого отыграл 7 лет. В его же составе дебютировал в чемпионате СССР. Но в 1938 году «сталеваров» лишили места в чемпионате страны и ряд игроков перешел в «Трактор». Одинаково сильно играл и на позиции защитника, и на позиции нападающего (забил 39 голов на уровне команд мастеров). Виктор Петрович играл за тракторозаводцев до 1952 года, исключая годы ВОВ. Затем провел сезон в местном «Динамо», а закончил карьеру игрока там же, где и начинал, – на «Красном Октябре». Завершив одну карьеру, начал другую – футбольного арбитра. Судил и матчи чемпионата СССР.

В последней тройке на фото, в правом нижнем углу, два первых – голкиперы. Анатолий Павлович Копылов – практически всегда был дублером. Играл не часто, но, тем не менее, в нужных моментах тренеры ему доверяли. Другое дело, что о нём тоже информации никакой не осталось. Хотя не все архивы еще изучены.

А вот Аркадий Иванович Усов – как раз основной вратарь «Трактора» тех времен. Он родился в Горловке 9 февраля 1914 года, когда этот, тогда еще поселок, вместе с Бахмутским уездом, принадлежал Российской империи. В родном поселке Усов и начал заниматься футболом. В 1935-м перебрался в Сталинград и играл за «Трактор» до войны. После войны уехал в Свердловск (ныне Екатеринбург) и провел там 4 сезона. В 1949 году возглавил «Динамо» из «закрытого» города «Свердловск-65» (ныне ЗАТО Новоуральск). Работал там по 1952 год. Далее история обрывается.

И последним размещен на фото еще один уроженец Горловки – Валентин Борисович Ливенцев. Как и у некоторых других футболистов, его фамилия на фото написана с ошибкой. Он тоже начинал в местном «Динамо», но уже в 1936 году перебрался в харьковский «Спартак». А осень того же года уже дебютировал в «Спартаке» московском. Успел сыграть 4 игры и забить 1 гол. В 1937-ом стал игроком «Трактора» и играл здесь до войны. После ВОВ был игроком «Стахановца» (позже «Шахтёр») из Сталино (позже – Донецк), став легендой этой команды, проведя 5 сезонов. Его фото, как легенды команды, размещено в музее «Шахтера» на «Донбасс Арене».

Последние годы карьеры с 1949 по 1951 Валентин Борисович играл за «Металлург» из Жданова (сейчас уже вновь Мариуполь). Причем два последних сезона был еще и старшим тренером этой команды. Ливенцев имел 1-ю судейскую категорию, что подтверждают документы мариупольского городского спорткомитета за 1957 год. В 1961 году Ливенцев входил в городской тренерский совет. В 60-е возглавлял «Шахтер» из Енакиево. Последние годы жил в Северодвинске, где умер в 1989 году в возрасте 75 лет. Похоронен в Мариуполе.





Сергей Хохлов