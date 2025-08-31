Общество

В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра

Общество 31.08.2025 13:20
Гидрометцентр подготовил обновлённый прогноз на ближайшие несколько суток. Согласно карте предупреждений для ЮФО, 31 августа в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. Во второй половине дня на регион обрушатся сильные порывы ветра.

Погода начнёт меняться в 13:00. В отдельных районах региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Разгул стихии продлится до самого вечера. Успокоится ветер к 19:00.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгоградскую область с первыми осенними днями вернётся летний зной. Ожидается, что воздух должен прогреться вплоть до +36 °C.

