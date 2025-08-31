Спутники засняли огненное «кольцо» вокруг Западного обхода Волгограда





31 августа в Светлоярском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. В огненное кольцо попал участок Западного обхода Волгограда на территории Наримановского сельского поселения. Возгорание зафиксировали как отечественные, так и зарубежные спутники.





Согласно данным НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», возгорания были одновременно зафиксированы по обе стороны от автомобильной дороги в 10:51. В свою очередь, по информации NASA, пламя в течение дня постепенно распространялось в направлении посёлка Нариман, а площадь пожара по данным на 14:00 оценивалась в 500 га.

В ЕДДС Светлоярского района информацию о возгорании подтвердили, затруднившись назвать площадь, но уточнив, что на текущий момент оно уже потушено, а его причиной мог стать брошенный окурок.

При этом, по данным «Яндекс Карт», на данном участке дороги по-прежнему движение транспорта осложнено.





В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области журналистам сообщили, что данные спутникового мониторинга несколько преувеличили реальные масштабы пожара.

- В 11:20 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Светлоярском районе Волгоградской области. На 777-м километре автодороги «Волгоград-Сальск» горела сухая растительность на площади 3 га. Пожарные подразделения ПЧ-82 п. Нариман ликвидировали горение в 17:06. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, ранее Гидрометцентр предупреждал об усилении ветра в Волгоградской области до 15–20 м/с, кроме того, в регионе по-прежнему продолжает действовать оранжевый уровень пожароопасности из-за жаркой и засушливой погоды.