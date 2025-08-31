Происшествия

Спутники засняли огненное «кольцо» вокруг Западного обхода Волгограда

Происшествия 31.08.2025 19:30
0
31.08.2025 19:30


31 августа в Светлоярском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. В огненное кольцо попал участок Западного обхода Волгограда на территории Наримановского сельского поселения. Возгорание зафиксировали как отечественные, так и зарубежные спутники.


Согласно данным НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», возгорания были одновременно зафиксированы по обе стороны от автомобильной дороги в 10:51. В свою очередь, по информации NASA, пламя в течение дня постепенно распространялось в направлении посёлка Нариман, а площадь пожара по данным на 14:00 оценивалась в 500 га.

В ЕДДС Светлоярского района информацию о возгорании подтвердили, затруднившись назвать площадь, но уточнив, что на текущий момент оно уже потушено, а его причиной мог стать брошенный окурок.

При этом, по данным «Яндекс Карт», на данном участке дороги по-прежнему движение транспорта осложнено.


В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области журналистам сообщили, что данные спутникового мониторинга несколько преувеличили реальные масштабы пожара.

- В 11:20 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Светлоярском районе Волгоградской области. На 777-м километре автодороги «Волгоград-Сальск» горела сухая растительность на площади 3 га. Пожарные подразделения ПЧ-82 п. Нариман ликвидировали горение в 17:06. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, ранее Гидрометцентр предупреждал об усилении ветра в Волгоградской области до 15–20 м/с, кроме того, в регионе по-прежнему продолжает действовать оранжевый уровень пожароопасности из-за жаркой и засушливой погоды.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.08.2025 12:26
Происшествия 31.08.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2025 10:56
Происшествия 31.08.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2025 10:20
Происшествия 31.08.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 15:25
Происшествия 30.08.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 13:54
Происшествия 30.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 12:40
Происшествия 30.08.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 12:18
Происшествия 30.08.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 11:56
Происшествия 30.08.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 11:30
Происшествия 30.08.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 11:11
Происшествия 30.08.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 10:42
Происшествия 30.08.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 09:53
Происшествия 30.08.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 07:23
Происшествия 30.08.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2025 18:38
Происшествия 29.08.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2025 14:38
Происшествия 29.08.2025 14:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
«Трактор» 38-го. Как сложились футбольные судьбы игроков – часть 2Смотреть фотографии
19:30
Спутники засняли огненное «кольцо» вокруг Западного обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:58
Жители Волгоградской области смогут увидеть северное сияние 2 сентябряСмотреть фотографии
17:25
«Моё место силы и подзарядки»: преподавателя из Кубы удивила прогулка по ВолгоградуСмотреть фотографии
16:51
Очевидцы засняли пыльную бурю из Калмыкии на подходе к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Гандболисты «Каустика» проиграли в первом матче на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
15:53
Из-за ДТП в 10-километровой пробке встала трасса через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделенияСмотреть фотографии
14:18
ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветраСмотреть фотографии
12:32
«Беру вину на себя»: «Ротор» впервые в сезоне проиграл на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
12:26
В Волгограде подросток на электросамокате попала под колёса иномарки на ул. СанаторнойСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
11:14
«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срокСмотреть фотографии
10:56
РПН не увидел проблем с воздухом после крупного пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Даниловке трое госпитализированы после столкновения «Лады» с иномаркойСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицыСмотреть фотографии
09:07
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтайСмотреть фотографии
08:05
В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадьСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛАСмотреть фотографии
06:54
Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
06:37
Андрей Бочаров рассказал об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
05:37
В Волгограде из-за атаки БПЛА Росавиация запретила приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
22:09
МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидированСмотреть фотографии
21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
20:23
Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:09
«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2Смотреть фотографии
19:30
На «Волгоград Арене» установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителейСмотреть фотографии
19:12
Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
 