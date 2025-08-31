Жители Волгоградской области смогут увидеть северное сияние 2 сентября





Учёные ИКИ РАН опубликовали прогноз магнитных бурь на ближайшие трое суток. Как и предполагалось, в ночь с 1 на 2 сентября Земля окажется в эпицентре мощного выброса солнечного вещества, в результате чего более суток на нашей планете будет бушевать сильная буря мощностью порядка 6-7 баллов.

- Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и, как минимум, часть среды. Пик геомагнитных возмущений должен быть пройден около полудня во вторник, когда геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp-7, - сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Если предварительной прогноз учёных сбудется, то у жителей Волгоградской области есть все шансы увидеть самое настоящее северное сияние. Однако, повезёт не всем волгоградцам, а лишь жителям северных районов. Согласно прогнозируемой мощности геоудара, уникальное свечение будет видно вплоть до средних широт в 50-55 градусов. Этим условиям соответствуют, к примеру, Камышин, Михайловка, Даниловка, Котово, Елань, Новоаннинский, Рудня, Урюпинск и Старая Полтавка.

Жителям же Волгограда лишь остаётся уповать на чудо, которое, к слову, в 2024 году уже не единожды претворялось в жизнь.