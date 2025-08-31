



31 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда эвакуировали жителей девятиэтажки по адресу Генерала Штеменко, 50. По информации очевидцев, вечером пламя охватило одну из квартир на втором этаже дома.







- На место прибыли пожарные и скорые. Нас всех попросили на всякий случай покинуть квартиры, — рассказала журналистам одна из жительниц многоэтажки.

Вскоре после начала возгорания пламя перекинулось на третий этаж, остановить его распространение удалось лишь благодаря спасателям.

- В 19:20 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. В многоквартирном 9-этажном доме в одной из комнат размером 3х4 м. горели домашние вещи, — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На месте работали специалисты 2-й пожарно-спасательной части. Горение было ликвидировано в 19:38.

Отметим, по информации спасателей, в результате пожара пострадал один из жителей дома. Он госпитализирован в больницу. В настоящее время эксперты выясняют причины произошедшего.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me