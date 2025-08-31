Гандболисты «Каустика» проиграли в первом матче на «Динамо Арене»





Волгоградский «Каустик» накануне, 30 августа, в стартовом матче сезона 25/26 проиграл полуфиналистам прошлого чемпионата ставропольскому «Виктору» со счетом 26:33. Впервые матч мужской Суперлиги прошел на «Динамо Арене».

Отметим, теперь, помимо матчей «Динамо-Синары», волгоградцы имеют возможность посетить несколько игр «Каустика» на комфортной и современной «Динамо Арене». «Химики» планируют провести на этой площадке встречи и с другими сильными соперниками - «Чеховскими медведями», ЦСКА и «Зенитом». Так что все желающие поддержать «Каустик», кому было неудобно ездить в ФОК «Молодежный» в Кировский район, в дни матчей с фаворитами турнира могут это сделать в более удобной локации в центре города. К слову, билеты на вчерашний матч были бесплатными - зрители могли их свободно получить на сайте kassir.ru.

«Каустик» в летнее межсезонье традиционно обновил состав и лишился своего капитана Никиту Ларина, перешедшего в «Зенит» из Санкт-Петербурга. Экс-тренер вратарей «Каустика» Алексей Костыгов также покинул клуб и занял аналогичную должность в ЦСКА. К слову, Ларин и Костыгов уже приезжали в Волгоград на матч Суперкубка России 23 августа, который также прошел на «Динамо Арене».

В то же время «Каустик» усилил несколько позиций. Линейный Артемий Тропин перешел из вылетевшего из Суперлиги уфимского «Акбузата». Также в аренду был взят Владислав Васильев. Кроме того, новичками «химиков» стали разыгрывающий Владислав Алексанян и правый полусредний Данил Кислюк из «Чеховских медведей». Лидерами «Каустика», которые поведут за собой молодежь в предстоящем сезоне, станут опытные Косенков и Косогов.

Напомним, в ходе предсезонной подготовки «Каустик» под руководством наставника Дмитрия Бочарникова выступил на Кубке губернатора Московской области и занял на турнире третье место.

В стане «Виктора» также произошли определенные изменения. Новым главным тренером в межсезонье стал 57-летний специалист Владислав Калараш, ранее возглавлявший одноименный клуб из Воронежа, который по ходу прошлого сезона снялся с Суперлиги из-за финансовых проблем.

Несмотря на статус фаворита и одного из претендентов на медали Суперлиги, «Виктор» не имел серьезного преимущества на протяжении большей части вчерашнего матча. На первой минуте счет открылНикита Светлов, реализовавший семиметровый штрафной бросок. Вскоре сравнял экс-игрок «Каустика» Данила Иванов. На старте второй десятиминутки после попадания Тропина преимущество «химиков» впервые выросло до «плюс 2» - 7:5.

Затем гости организовали мощный рывок, забросив четыре мяча подряд. Вторая половина тайма прошла в такой же напряженной борьбе. Проявили себя и голкиперы «Каустика» и «Виктора» - Никита Михайлов и Антон Заболотский. За первую 30-минутку вратари отразили множество опасных атак соперников и стали главными героями первого тайма. «Каустик» держался достойно и к большому перерыву сократил отставание до минимума - последним отличился Владислав Васильев.

При счете 15:14 в пользу ставропольского коллектива команды отправились отдыхать. Вторая 30-минутка оказалась не менее событийной. Сразу после возобновления игры Косенков забросил дважды подряд и вернул хозяевам преимущество.





Затем снова наступил период, когда ни одна из команд на определенном отрезке не могла оторваться в счете. Но, к сожалению, «Каустик» провел «сухой» отрезок, ни разу не поразив ворота оппонентов в течение семи минут, в то время как игроки «Виктора» забросили пять раз подряд и сделали весомую заявку на итоговую победу. После тайм-аута «Каустика» Светлов сократил отставание с семиметрового. Однако глобально на ход встречи это уже не повлияло.

Ставропольские гандболисты действовали уверенно в атаке, а «химики» не использовали свои явные возможности поразить ворота, что и предопределило исход матча.

Итог встречи - 33:26 - победа «Виктора». Но что можно сказать точно — «Каустик» «не ударил в грязь лицом» в противостоянии со статусным клубом и одним из претендентов на высокие места. Зрители на «Динамо Арене» не увидели победу хозяев, но стали свидетелями результативного матча и проявленного мастерства со стороны обеих команд. Теперь наверняка часть волгоградских болельщиков будет ждать возвращения «Каустика» на «Динамо Арену».

Шестого сентября подопечные Дмитрия Бочарникова сыграют на выезде с бронзовыми призерами прошлого чемпионата России - «Чеховскими медведями».

«Каустик» (Волгоград) — «Виктор» (Ставрополь) — 26:33 (14:15).

30 августа. Волгоград. «Динамо Арена».

Судьи: Евгений Валгузов (Москва), Никита Тарасов (Москва).

«Каустик» : Дубин (3/7=42%), Михайлов (14/43=32%); Кудинов (2 точных попадания), Косогов, Палащенко (1), Алексанян (2), Токмаков (4), Глущенко, Филёв, Косенков (3), Светлов (6), Кольцов (2), Земляной, Кислюк (2), Тропин (2), Васильев (2).

«Виктор»: Заболотский (7/21=32%), Третынко (13/25=52%); Некрасов (2), Иванов (6), Нестеров (2), Беляев (3), Тураев (1), Максимов (1), Борисов (3), Гакаме (1), Пилюк (2), Ермолин (1), Воробьёв (7), Сазонов, Акрамов, Пихтярев (4/6).