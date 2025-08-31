Общество

ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной бури

31.08.2025 14:18
31 августа Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН поделилась расчётами траектории движения мощного выброса солнечного вещества, произошедшего на светиле накануне. По информации учёных, самые пессимистичные прогнозы пока что что подтверждаются. Выброс плазмы стремительно приближается к Земле и может спровоцировать на нашей планете магнитную бурю силой до 8 баллов.

- Точный геомагнитный прогноз будет опубликован сегодня во второй половине дня. Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (7 баллов) с вероятностью около 20% выхода в максимуме на уровень G4 (8 баллов), - говорится в сообщении института.

При этом достигнуть максимальных 9 баллов, скорее всего, геомагнитный удар не сможет, но магнитная буря на один или два пункта слабее также способна вызвать серьёзные перебои в работе коммуникационных и навигационных спутников и наземных электростанций. Также неприятные часы предстоит пережить и метеочувствительным людям. Кроме того, такие же геомагнитные возмущения в 2024 году вызвали на земле сильнейшие северные сияния, которые наблюдались в непривычно южных широтах, в том числе и в Волгоградской области.

Отметим, по информации специалистов, солнечное вещество, выброшенное 30 августа, приближается к нашей планете с солидной скоростью. За считанные часы оно «догнало» оторвавшийся ранее от Солнца протуберанец, фактически полностью его поглотив. По предварительной информации, на Землю солнечный ветер обрушится в ночь с 1 на 2 сентября.

15:09
«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделенияСмотреть фотографии
14:18
ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветраСмотреть фотографии
12:32
«Беру вину на себя»: «Ротор» впервые в сезоне проиграл на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
12:26
В Волгограде подросток на электросамокате попала под колёса иномарки на ул. СанаторнойСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
11:14
«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срокСмотреть фотографии
10:56
РПН не увидел проблем с воздухом после крупного пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Даниловке трое госпитализированы после столкновения «Лады» с иномаркойСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицыСмотреть фотографии
09:07
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтайСмотреть фотографии
08:05
В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадьСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛАСмотреть фотографии
06:54
Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
06:37
Андрей Бочаров рассказал об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
05:37
В Волгограде из-за атаки БПЛА Росавиация запретила приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
22:09
МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидированСмотреть фотографии
21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
20:23
Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:09
«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2Смотреть фотографии
19:30
На «Волгоград Арене» установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителейСмотреть фотографии
19:12
Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:59
Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
18:04
Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезниСмотреть фотографии
17:52
МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидированоСмотреть фотографии
17:28
Погибшего на СВО экс-главу поселения Олега Кувшинова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
16:24
Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 