ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной бури





31 августа Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН поделилась расчётами траектории движения мощного выброса солнечного вещества, произошедшего на светиле накануне. По информации учёных, самые пессимистичные прогнозы пока что что подтверждаются. Выброс плазмы стремительно приближается к Земле и может спровоцировать на нашей планете магнитную бурю силой до 8 баллов.

- Точный геомагнитный прогноз будет опубликован сегодня во второй половине дня. Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (7 баллов) с вероятностью около 20% выхода в максимуме на уровень G4 (8 баллов), - говорится в сообщении института.

При этом достигнуть максимальных 9 баллов, скорее всего, геомагнитный удар не сможет, но магнитная буря на один или два пункта слабее также способна вызвать серьёзные перебои в работе коммуникационных и навигационных спутников и наземных электростанций. Также неприятные часы предстоит пережить и метеочувствительным людям. Кроме того, такие же геомагнитные возмущения в 2024 году вызвали на земле сильнейшие северные сияния, которые наблюдались в непривычно южных широтах, в том числе и в Волгоградской области.

Отметим, по информации специалистов, солнечное вещество, выброшенное 30 августа, приближается к нашей планете с солидной скоростью. За считанные часы оно «догнало» оторвавшийся ранее от Солнца протуберанец, фактически полностью его поглотив. По предварительной информации, на Землю солнечный ветер обрушится в ночь с 1 на 2 сентября.