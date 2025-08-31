



Выпускница волгоградского педагогического университета из Кубы Сусана Чаппотин приехала в путешествие по местам своей юности и сперва не узнала город на Волге. Впечатлениями от долгожданной встречи с Волгоградом она поделилась с корреспондентами ИА «Высота 102».

- Как же похорошел Волгоград, - с первых минут разговора говорит кубинка Сусана Чаппотин. – Вчера я гуляла по городу, и меня буквально захлестывали эмоции. Сколько раз на своей родине я мечтала о том, чтобы снова приехать сюда, в те места, где прошли мои студенческие годы. Наконец, мечта сбылась! Я встретилась с педагогами ВГСПУ, своими добрыми друзьями и просто вновь увидела любимый Волгоград! Для меня он уже давно стал местом силы и подзарядки.





Первое приятное открытие Сусана, которая несколько лет живет и работает в Москве, сделала уже в общественном транспорте.

- По правде говоря, в Москве редко кто обратит на тебя внимание. Даже, если тебе это нужно, - признает женщина. – А здесь я ждала троллейбус № 9 в нерешительности. В прошлый мой визит в общественном транспорте еще работали кондукторы. Я переживала, что сейчас у меня с собой не было наличных денег, но все же зашла в транспорт. Одна из пассажиров, очень приветливая женщина, рассказала про валидаторы, начала подсказывать и мне, и другим туристам, где именно нам нужно выйти. Это так приятно и, если честно, немного необычно.





Ничуть не разочаровала Сусану Чаппотин и прогулка по вечернему Волгограду. Влюбленная в город женщина обошла Центральный парк культуры и отдыха, а после доехала до Центральной набережной.

- Я – человек, который любит воду и считает эту стихию по-настоящему своей. Сколько кадров Волги я сделала за вчерашний день – не сосчитать (Смеется – Прим.). Меня удивило и в то же время порадовало, что даже в будний день центр города был заполнен людьми. Он по-настоящему жил. И эта жизнь меня очаровала. Вы можете подумать, что я что-то придумываю или излишне эмоционально на все реагирую. Но у меня есть возможность сравнивать. И могу сказать точно – Волгоград замечателен! – говорит преподаватель испанского языка. – Если бы близкие согласились со мной, я бы с легким сердцем приехала сюда жить. А пока я просто планирую вернуться и показать этот чудесный город своей дочери и внучке.

Ранее корреспонденты ИА «Высота 102» уже рассказывали историю Сусаны. Окончив волгоградский институт и вернувшись на Кубу, она долгое время мечтала вновь посетить Россию.

– Волгоград изменил мою жизнь. Я встретила здесь много новых друзей, впервые влюбилась, а в 1984 году родила сына, – рассказывала женщина. – Здесь у меня будто бы появилась вторая семья – лучшая подруга Света и её мама Валя, ставшая для меня по-настоящему родным человеком. К сожалению, ее уже нет в живых. Но каждый раз, приезжая в город, я встречаюсь со Светой и её родственниками. Они принимают меня с большим теплом. За годы обучения вторыми родителями стали и наши педагоги. Они помогали нам не только в учебе, но и в жизни.

Фото Сусаны Чаппотин