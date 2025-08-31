Транспорт

Из-за ДТП в 10-километровой пробке встала трасса через Волго-Ахтубинскую пойму

Транспорт 31.08.2025 15:53
0
31.08.2025 15:53


31 августа в Среднеахтубинском районе Волгоградской области образовался автомобильный затор. Из-за массового ДТП на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму движение оказалось осложнено на 10-километровом участке в границах Краснослободска и посёлка Третий Решающий.



По информации очевидцев, примерно в 13:00 сразу четыре легковых автомобиля столкнулись на участке проезжей части в границах СНТ «Опытник-1» Фрунзенского сельского поселения.

- Движение на дороге оказалось частично заблокировано. Приходится объезжать по встречной полосе. Здесь и так в воскресенье всегда довольно плотный поток, ведь все с дач и турбаз возвращаются в областной центр, а сейчас трасса фактически встала в одной в лютой пробке, - рассказал журналистам один из автолюбителей.


Отметим, в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт аварии, уточнив что несмотря на повреждение автомобилей обошлось без пострадавших.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
29.08.2025 19:49
Транспорт 29.08.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2025 17:58
Транспорт 29.08.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2025 10:32
Транспорт 29.08.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2025 13:36
Транспорт 28.08.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.08.2025 19:12
Транспорт 27.08.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2025 06:18
Транспорт 25.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2025 12:24
Транспорт 24.08.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.08.2025 20:35
Транспорт 22.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 17:36
Транспорт 20.08.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 14:00
Транспорт 20.08.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 12:44
Транспорт 20.08.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 08:19
Транспорт 20.08.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 07:37
Транспорт 20.08.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 05:24
Транспорт 20.08.2025 05:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2025 08:27
Транспорт 19.08.2025 08:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
Жители Волгоградской области смогут увидеть северное сияние 2 сентябряСмотреть фотографии
17:25
«Моё место силы и подзарядки»: преподавателя из Кубы удивила прогулка по ВолгоградуСмотреть фотографии
16:51
Очевидцы засняли пыльную бурю из Калмыкии на подходе к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Гандболисты «Каустика» проиграли в первом матче на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
15:53
Из-за ДТП в 10-километровой пробке встала трасса через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделенияСмотреть фотографии
14:18
ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветраСмотреть фотографии
12:32
«Беру вину на себя»: «Ротор» впервые в сезоне проиграл на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
12:26
В Волгограде подросток на электросамокате попала под колёса иномарки на ул. СанаторнойСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
11:14
«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срокСмотреть фотографии
10:56
РПН не увидел проблем с воздухом после крупного пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Даниловке трое госпитализированы после столкновения «Лады» с иномаркойСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицыСмотреть фотографии
09:07
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтайСмотреть фотографии
08:05
В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадьСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛАСмотреть фотографии
06:54
Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
06:37
Андрей Бочаров рассказал об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
05:37
В Волгограде из-за атаки БПЛА Росавиация запретила приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
22:09
МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидированСмотреть фотографии
21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
20:23
Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:09
«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2Смотреть фотографии
19:30
На «Волгоград Арене» установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителейСмотреть фотографии
19:12
Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:59
Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
 