Из-за ДТП в 10-километровой пробке встала трасса через Волго-Ахтубинскую пойму





31 августа в Среднеахтубинском районе Волгоградской области образовался автомобильный затор. Из-за массового ДТП на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму движение оказалось осложнено на 10-километровом участке в границах Краснослободска и посёлка Третий Решающий.





По информации очевидцев, примерно в 13:00 сразу четыре легковых автомобиля столкнулись на участке проезжей части в границах СНТ «Опытник-1» Фрунзенского сельского поселения.

- Движение на дороге оказалось частично заблокировано. Приходится объезжать по встречной полосе. Здесь и так в воскресенье всегда довольно плотный поток, ведь все с дач и турбаз возвращаются в областной центр, а сейчас трасса фактически встала в одной в лютой пробке, - рассказал журналистам один из автолюбителей.





Отметим, в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт аварии, уточнив что несмотря на повреждение автомобилей обошлось без пострадавших.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me