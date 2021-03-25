Волгоградские врачи спасли молодую маму с опухолью мозга





Высокотехнологичную медицинскую операцию на головном мозге провели нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, хирургическое вмешательство потребовалось молодой пациентке, недавно ставшей мамой во второй раз. Врачи удалили крупное новообразование, угрожавшее жизни женщины.

Врачи-нейрохирурги провели сложнейшую операцию с помощью современного операционного микроскопа –— благодаря оптической системе с увеличенным разрешением и глубиной резкости, аппарат обеспечивает идеальное трехмерное изображение. Микроскоп оборудован системой поддержания оптимального освещения с меньшим количеством теней. Это помогает хирургам лучше воспринимать объемы и видеть больше деталей. Техника поступила в распоряжение врачей в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Проведение операции стало единственно возможным способом устранения патологии у молодой мамы. Операция длилась около четырех часов. Несмотря на сложное расположение и размеры новообразования, врачи-нейрохирурги успешно удалили опухоль. Уже через несколько дней после вмешательства пациентку перевели из реанимации в отделение, сейчас она готовится к выписке.



