Шесть пенсионерок умерли от ковида в Волгоградской области





Шесть женщин скончались за сутки от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе региона, это три жительницы Волгограда 68,77 и 74 лет, 65-летняя жительница Волжского, ее ровесница из Дубовского района и 73-летняя женщина из Камышина. У всех пенсионерок были различные хронические заболевания.

В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 121 человека. Завершили лечение 124 пациента.

Всего в регионе COVID-19 был выявлен у почти у 53 тысяч человек, в 924 случаях болезнь оказалась смертельной.



