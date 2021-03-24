Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективной

Телеком 24.03.2021 14:53 Новости компаний
0
24.03.2021 14:53 Новости компаний
В МТС проанализировали рекламные кампании в digital-каналах за год и определила слова, включение которых в текст сообщений делает продвижение более эффективным.
Аналитика основана на изучении рекламных сообщений малого, среднего и крупного бизнеса, отправленных при помощи сервиса МТС Маркетолог, — SMS, e-mail, push-уведомлений, рекламы в социальных сетях. При помощи анализа Big Data МТС выявила слова, которые чаще всего встречались в рекламных кампаниях c CTR1 больше 3%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В топ самых эффективных слов в рекламе вошли:
1. «Без» – встречалось в 78% успешных рассылок.
Предлог «без» в сообщениях указывал на отсутствие ограничений в уникальном предложении: например, без первого взноса, без дополнительной платы. Такие рассылки чаще всего показывали высокий процент переходов по ссылкам рекламодателей.
2. «Узнайте» – встречалось в 72% успешных рассылок.
Как показало исследование, классический призыв к действию всё ещё заметно влияет на успех рассылки. В прошлом году это слово чаще использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности», «узнайте условия».
3. «Код» – встречалось в 63% успешных рассылок.
SMS с предложением кодов на скидку или промокодов также получили высокий CTR.
4. «Бесплатная» – встречалось в 59% успешных рассылок 59%.
Рассылки с предложением бесплатных дополнительных услуг, таких как доставка, диагностика и консультация, чаще интересовали пользователей.
5. «Доставка» – встречалось в 56% успешных рассылок.
Упоминание в сообщении одной из самых востребованных услуг прошлого года заметно влияло на отклик аудитории.
«Интерес к digital-рекламе продолжает расти, наиболее активную динамику мы наблюдаем в сегменте малого и микробизнеса. Благодаря специальным сервисам, таким как МТС Маркетолог, предпринимателям стали доступны рекламные инструменты, которыми раньше пользовались крупные компании с профессиональными маркетологами в команде, и малый бизнес не упускает возможность работать с этими инструментами. В 2020 году количество клиентов сервиса МТС Маркетолог выросло на 40% по отношению к прошлому году. Количество рекламных кампаний увеличилось на 75% за тот же период», — прокомментировала руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования Мельникова Елена.
МТС Маркетолог — решение МТС для самостоятельного запуска рекламы и лидогенерации в интернете. Сервис решает задачи по продвижению малого, среднего и крупного бизнеса с помощью Big Data оператора.
1 Click-through rate – отношение числа кликов на рекламное сообщение к числу показов.
Реклама
Точно в цель: тариф «Игровой» от «Ростелекома» набирает популярность в Волгоградском регионе24.03.2021 14:46
Телеком 24.03.2021 14:46
На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области23.03.2021 17:01
Телеком 23.03.2021 17:01
Кибербезопасность под угрозой: за год хакеры сотни раз атаковали российский бизнес17.03.2021 09:13
Телеком 17.03.2021 09:13
Билайн ищет владельцев недвижимости для развития сети в Волгоградской области16.03.2021 17:11
Телеком 16.03.2021 17:11
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в Волгограде15.03.2021 18:48
Телеком 15.03.2021 18:48
Отдыхать – не работать: что качают волгоградцы в городских парках15.03.2021 12:50
Телеком 15.03.2021 12:50
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди12.03.2021 15:41
Телеком 12.03.2021 15:41
Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов11.03.2021 16:30
Телеком 11.03.2021 16:30
«Сталинградская битва»: в исторической викторине «Ростелекома» приняли участие 15 000 волгоградцев10.03.2021 20:01
Телеком 10.03.2021 20:01
Исследование МТС: как волгоградцы провели гендерные праздники10.03.2021 16:56
Телеком 10.03.2021 16:56
Wink может больше: количество пользователей популярного видеосервиса на Юге превысило 2 миллиона10.03.2021 15:02
Телеком 10.03.2021 15:02
«Творить, чтобы жить»: «Ростелеком» и «Теплые Артисты» запустили инклюзивный проект в Волгограде05.03.2021 10:29
Телеком 05.03.2021 10:29
Wink представляет премьеры марта04.03.2021 16:30
Телеком 04.03.2021 16:30
К пятилетию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для новых клиентов снижена в два раза02.03.2021 11:16
Телеком 02.03.2021 11:16
«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц01.03.2021 13:59
Телеком 01.03.2021 13:59
Реклама