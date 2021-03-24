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Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективной

Телеком 24.03.2021 14:53 Новости компаний
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24.03.2021 14:53 Новости компаний


В МТС проанализировали рекламные кампании в digital-каналах за год и определила слова, включение которых в текст сообщений делает продвижение более эффективным. 
Аналитика основана на изучении рекламных сообщений малого, среднего и крупного бизнеса, отправленных при помощи сервиса МТС Маркетолог, — SMS, e-mail, push-уведомлений, рекламы в социальных сетях. При помощи анализа Big Data МТС выявила слова, которые чаще всего встречались в рекламных кампаниях c CTR1  больше 3%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В топ самых эффективных слов в рекламе вошли:
1. «Без» – встречалось в 78% успешных рассылок.
Предлог «без» в сообщениях указывал на отсутствие ограничений в уникальном предложении: например, без первого взноса, без дополнительной платы. Такие рассылки чаще всего показывали высокий процент переходов по ссылкам рекламодателей.
2. «Узнайте» – встречалось в 72% успешных рассылок.
Как показало исследование, классический призыв к действию всё ещё заметно влияет на успех рассылки. В прошлом году это слово чаще использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности», «узнайте условия».
3. «Код» – встречалось в 63% успешных рассылок.
SMS с предложением кодов на скидку или промокодов также получили высокий CTR.
4. «Бесплатная» – встречалось в 59% успешных рассылок 59%.
Рассылки с предложением бесплатных дополнительных услуг, таких как доставка, диагностика и консультация, чаще интересовали пользователей.
5. «Доставка» – встречалось в 56% успешных рассылок.
Упоминание в сообщении одной из самых востребованных услуг прошлого года заметно влияло на отклик аудитории.
«Интерес к digital-рекламе продолжает расти, наиболее активную динамику мы наблюдаем в сегменте малого и микробизнеса. Благодаря специальным сервисам, таким как МТС Маркетолог, предпринимателям стали доступны рекламные инструменты, которыми раньше пользовались крупные компании с профессиональными маркетологами в команде, и малый бизнес не упускает возможность работать с этими инструментами. В 2020 году количество клиентов сервиса МТС Маркетолог выросло на 40% по отношению к прошлому году. Количество рекламных кампаний увеличилось на 75% за тот же период», — прокомментировала руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования Мельникова Елена.
МТС Маркетолог — решение МТС для самостоятельного запуска рекламы и лидогенерации в интернете. Сервис решает задачи по продвижению малого, среднего и крупного бизнеса с помощью Big Data оператора.  

 1 Click-through rate – отношение числа кликов на рекламное сообщение к числу показов.

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