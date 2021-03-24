Вот это фрукт: в Волгограде глава «вкусной» фирмы уклонился от налогов на 20 млн рублей





В Волгограде руководитель компании идет под суд за уклонение от уплаты налогов на 19,5 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, фигурант дела вносил в декларации ложные данные о найме автотранспорта для перевозки овощей и фруктов. В реальности восемь фирм, к услугам которых якобы прибегал бизнесмен, были фиктивными. Такой незаконный маневр, как полагает следствие, позволил коммерсанту сэкономить на уплате налога на добавленную стоимость солидную денежную сумму.

Вину в совершении преступления мужчина не признал. Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СКР по региону.

Собранные следствием доказательства прокуратура посчитала достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело направлено в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Кроме того, надзорным органом предъявлен иск обвиняемому о возмещении причиненного ущерба.

Как стало известно «Высоте 102», на скамье подсудимых в ближайшее время окажется Виктор Опфер, руководивший ООО «Фруктовый центр-Фафорит».



