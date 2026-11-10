Федеральных наград удостоены два медика из Волгоградской области

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении двух медицинских специалистов из Волгоградской области. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации накануне.



Евгений Ермолаев, заведующий отделением травматологии и ортопедии в больнице скорой медицинской помощи №25, был удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».



Ираида Шуваева, заведующая Бобровским фельдшерско-акушерским пунктом Серафимовичской центральной районной больницы, также получила государственную награду и звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».