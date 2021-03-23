Телеком

На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области

Телеком 23.03.2021 17:01
0
23.03.2021 17:01


«Ростелеком» в пилотном режиме запустит систему мониторинга вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Зверево Ростовской области. Соответствующее соглашение в рамках выставки «СТИМэкспо» подписали министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Михаил Солоницин, глава администрации Зверево Сергей Орлов и директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.
Система заработает на нескольких мусорных площадках города и обеспечит непрерывный контроль за их санитарным состоянием, наполняемостью контейнеров и периодичностью вывоза, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Решение реализовано на базе облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием нейросети. Установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения с помощью технологий искусственного интеллекта позволяют анализировать состояние площадок сбора мусора, проверять наполняемость контейнеров и соответствие графику вывоза, выявлять отклонения, а также направлять фото- и видеоотчеты в технические службы города. Кроме того, система умеет отмечать время приезда и количество мусоровозов, оптимизировать их маршруты.
«Мониторинг вывоза коммунальных отходов — только начало. Мы с “Ростелекомом” наметили еще ряд проектов по интеграции цифровых решений в городское управление. Среди них — цифровой водоканал и модернизация теплосетей в Каменск-Шахтинском. Пилотные площадки уже готовятся», — сообщил министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин.
«Цифровизация процессов утилизации отходов, как и других направлений, связанных с экологией и охраной окружающей среды, имеет приоритетное значениедля нашей компании. Мы создаем решения, которые легко интегрируются в единую платформу умного города и цифрового региона. Они позволяют автоматизировать эту работу не только в отдельно взятом муниципалитете, но и на территории области или всей страны», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.
Доступ в личный кабинет продукта открыт для всех участников процесса: государственных органов, операторов услуги по вывозу мусора и управляющих компаний. Это обеспечивает прозрачность и системный подход к решению коммунальных вопросов. Цифровой сервис позволяет заказчику задать собственный сценарий мониторинга за вывозом мусора и его этапами: настроить параметры оказания услуги, периодичность отправки аналитических отчетов, привязать информационную систему клиента к биллинговой системе оператора услуги. Все данные надежно защищены и размещаются в облачном хранилище «Ростелекома». Видеокамеры с площадок можно интегрировать в АПК «Безопасный город» и обеспечить дополнительный уровень безопасности граждан.
«По итогу двух месяцев пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценим ее эффективность и перспективы развития. Ожидаем увидеть значительный экономический эффект и качественное повышение уровня сервиса на территориях»,— отметил исполняющий обязанности главы города Зверево Сергей Орлов.
«ЖКХ — одна из самых сложных с точки зрения цифровизации, однако реальный экономический эффект от нее ощущают и муниципалитеты, и весь регион. Решения “Ростелекома” для сферы ЖКХ направлены на стратегическое управление муниципалитетами. Управление твердыми бытовыми отходами, автоматизация аварийно-диспетчерских служб, диспетчеризация объектов теплоэнергетики, — связующие звенья системы мониторинг “Умный город”, и в перспективе и “Цифрового региона”», — рассказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
«Наш продукт мониторинга оборота твердых бытовых отходов обладает ключевым преимуществом: благодаря применению умных датчиков, устанавливаемых в контейнеры, любое нарушение фиксируется и подтверждается с помощью фото- и видеоматериалов. Нерадивые коммунальщики больше не смогут сослаться на неисправность оборудования — система видит картину целиком. Не только наполненность контейнеров, но и чистоту площадки, навалы мусора, факты его выброса, в том числе юридическими лицами, неправильную парковку транспортных средств, факт приезда мусоровоза и многое другое — решение “Ростелекома” работает полностью в автономном режиме, обеспечивая высокую точность распознавания в любых погодных условиях», — рассказал директор продуктового офиса «Видеонаблюдение» компании «Ростелеком» Владимир Еремеев.
На Юге пилотные проекты системы мониторинга вывоза мусора готовятся к запуску в ряде регионов, и один уже тестируется в Северной Осетии. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Телеком
17.03.2021 09:13
Телеком 17.03.2021 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.03.2021 17:11
Телеком 16.03.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 18:48
Телеком 15.03.2021 18:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 12:50
Телеком 15.03.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2021 15:41
Телеком 12.03.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.03.2021 16:30
Телеком 11.03.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 20:01
Телеком 10.03.2021 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 16:56
Телеком 10.03.2021 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 15:02
Телеком 10.03.2021 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.03.2021 10:29
Телеком 05.03.2021 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.03.2021 16:30
Телеком 04.03.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.03.2021 11:16
Телеком 02.03.2021 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.03.2021 13:59
Телеком 01.03.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2021 13:57
Телеком 27.02.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.02.2021 11:07
Телеком 26.02.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:36
Огромная пробка выстроилась под Волгоградом: трассу парализовала череда ДТПСмотреть фотографии
17:01
На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской областиСмотреть фотографии
17:00
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:45
Волгоградец украл целиком два металлических гаражаСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллионСмотреть фотографии
14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:45
Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банкахСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
13:15
Весенний снегопад обрушился на ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области из-за ковидных нарушений временно закрыли школуСмотреть фотографии
12:06
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительностиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочниковСмотреть фотографии
11:56
В Волжском чествовали активистов НКОСмотреть фотографии
10:58
Льготники Волгоградской области раскупают социальные проездные билетыСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукцииСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧСмотреть фотографии
21:12
Сын Юрия Семина вошел в тренерский штаб волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:45
Волжанина представили к двум наградам за спасение тонущих детейСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажникСмотреть фотографии
18:40
Ни себе, ни детям: открытие военно-патриотического центра под Волгоградом «зависло» в РосимуществеСмотреть фотографии
18:21
Назначенный из Волгоградской области прокурор Алтайского края подал в отставкуСмотреть фотографии
17:35
Роспотребнадзор назвал признаки «кочующих» в Волгоградской области вирусовСмотреть фотографии
16:40
Древний артефакт времен татаро-монгольского ига покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:09
Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэкомСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»Смотреть фотографии
15:11
Волгоградскому ЦПКиО добавили немного зелениСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 