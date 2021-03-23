Телеком 23.03.2021 17:01
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23.03.2021 17:01
«Ростелеком» в пилотном режиме запустит систему мониторинга вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Зверево Ростовской области. Соответствующее соглашение в рамках выставки «СТИМэкспо» подписали министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Михаил Солоницин, глава администрации Зверево Сергей Орлов и директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.
Система заработает на нескольких мусорных площадках города и обеспечит непрерывный контроль за их санитарным состоянием, наполняемостью контейнеров и периодичностью вывоза, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Решение реализовано на базе облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием нейросети. Установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения с помощью технологий искусственного интеллекта позволяют анализировать состояние площадок сбора мусора, проверять наполняемость контейнеров и соответствие графику вывоза, выявлять отклонения, а также направлять фото- и видеоотчеты в технические службы города. Кроме того, система умеет отмечать время приезда и количество мусоровозов, оптимизировать их маршруты.
«Мониторинг вывоза коммунальных отходов — только начало. Мы с “Ростелекомом” наметили еще ряд проектов по интеграции цифровых решений в городское управление. Среди них — цифровой водоканал и модернизация теплосетей в Каменск-Шахтинском. Пилотные площадки уже готовятся», — сообщил министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин.
«Цифровизация процессов утилизации отходов, как и других направлений, связанных с экологией и охраной окружающей среды, имеет приоритетное значениедля нашей компании. Мы создаем решения, которые легко интегрируются в единую платформу умного города и цифрового региона. Они позволяют автоматизировать эту работу не только в отдельно взятом муниципалитете, но и на территории области или всей страны», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.
Доступ в личный кабинет продукта открыт для всех участников процесса: государственных органов, операторов услуги по вывозу мусора и управляющих компаний. Это обеспечивает прозрачность и системный подход к решению коммунальных вопросов. Цифровой сервис позволяет заказчику задать собственный сценарий мониторинга за вывозом мусора и его этапами: настроить параметры оказания услуги, периодичность отправки аналитических отчетов, привязать информационную систему клиента к биллинговой системе оператора услуги. Все данные надежно защищены и размещаются в облачном хранилище «Ростелекома». Видеокамеры с площадок можно интегрировать в АПК «Безопасный город» и обеспечить дополнительный уровень безопасности граждан.
«По итогу двух месяцев пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценим ее эффективность и перспективы развития. Ожидаем увидеть значительный экономический эффект и качественное повышение уровня сервиса на территориях»,— отметил исполняющий обязанности главы города Зверево Сергей Орлов.
«ЖКХ — одна из самых сложных с точки зрения цифровизации, однако реальный экономический эффект от нее ощущают и муниципалитеты, и весь регион. Решения “Ростелекома” для сферы ЖКХ направлены на стратегическое управление муниципалитетами. Управление твердыми бытовыми отходами, автоматизация аварийно-диспетчерских служб, диспетчеризация объектов теплоэнергетики, — связующие звенья системы мониторинг “Умный город”, и в перспективе и “Цифрового региона”», — рассказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
«Наш продукт мониторинга оборота твердых бытовых отходов обладает ключевым преимуществом: благодаря применению умных датчиков, устанавливаемых в контейнеры, любое нарушение фиксируется и подтверждается с помощью фото- и видеоматериалов. Нерадивые коммунальщики больше не смогут сослаться на неисправность оборудования — система видит картину целиком. Не только наполненность контейнеров, но и чистоту площадки, навалы мусора, факты его выброса, в том числе юридическими лицами, неправильную парковку транспортных средств, факт приезда мусоровоза и многое другое — решение “Ростелекома” работает полностью в автономном режиме, обеспечивая высокую точность распознавания в любых погодных условиях», — рассказал директор продуктового офиса «Видеонаблюдение» компании «Ростелеком» Владимир Еремеев.
На Юге пилотные проекты системы мониторинга вывоза мусора готовятся к запуску в ряде регионов, и один уже тестируется в Северной Осетии.
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