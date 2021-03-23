Политика

Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат Госдумы

Политика 23.03.2021 14:48
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23.03.2021 14:48


Обсуждению итогов реализации в Волгоградской области нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2020 год час своего времени готовы уделить депутаты регпарламента. На ближайшем заседании заксобрания в этот четверг, 25 марта, с докладом на актуальную тему выступит председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Васильев. В содокладчиках у него, согласно утвержденной повестке дня, значится депутат Госдумы Евгений Москвичев. Народный избранник по традиции раз в год участвует в парламентском часе, посвященном теме ремонта дорог в Волгоградской области. 
Частоту визитов в Волгоградскую область депутата Государственной думы Москвичева можно отследить по новостной ленте сайта реготделения партии «Единая Россия». Последняя новость о депутате была опубликована 5 марта. В этот день парламентарий в виртуальном формате принимал граждан, находясь в Волгоградской общественной приемной Дмитрия Медведева.
4 февраля законодатель лично пообщался со студентами Волгоградского аграрного университета, а днем ранее посетил ветерана Великой Отечественной войны, которого поздравил с годовщиной окончания Сталинградской битвы. В этом году о работе народного избранника в регионе сайт партии более не сообщал. В последних числах прошлого года стало известно, что волгоградским детям передали новогодние подарки от депутата Москвичева. Ранее в начале декабря слуга народа вновь провел дистанционный прием жителей региона. Предыдущие полгода (с июня по декабрь 2020 года) новости о работе нардепа в Волгоградской области на сайте «ЕР» не публиковались. В СМИ региона о деятельности депутата Госдумы сведения еще более скудные. По всей видимости, на грядущем заседании областной думы депутат попытается компенсировать этот пробел.
У депутата Москвичева оказался самый низкий индекс цитируемости на сайте Волгоградского отделения «ЕР» среди остальных госдумовцев, представляющих регион. По итогам 2020 года Москвичев упоминался в партийных новостях всего 7 раз. Лидером оказалась депутат Ирина Гусева (90 новостей). На втором месте по количеству сообщений Владимир Плотников (77), на третьем – Нина Черняева (69). О Кувычко на сайте реготделения партии в прошлом году писали 58 раз, фамилию Александра Носова упомянули 37 раз.
Напомним, в настоящее время идет прием заявок на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. О сходе с дистанции и нежелании идти на сентябрьские выборы пока публично заявил только один из нынешних народных избранников – Нина Черняева.

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