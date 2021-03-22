Политика

В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»

Политика 22.03.2021 15:21
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22.03.2021 15:21


За первую неделю приема заявок на участие в праймериз «Единой России» о своем намерении стать депутатами Госдумы от Волгоградской области заявили шестеро человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования, известных политиков среди заполнивших анкеты пока нет.  Двое из первых участников работают в государственных структурах.  Это сотрудница ГКУ «Центр развития и организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской области» Светлана Евграфова и ассистент кафедры ВолгГМУ Оксана Лисина. Еще один претендент на мандат работает в партии власти. Это руководитель аппарата «Молодой Гвардии «Единой России» Никита Слузов.
Желание баллотироваться в российский парламент изъявили также мастер Волжского трубного завода Андрей Бартеньев и гендиректор Центра судебной экспертизы Виталий Бегеза.
Из шести заявившихся на предварительное голосование только трое имеют партийные билеты, еще один является сторонником «ЕР».
Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования продлится до 29 апреля. Сам праймериз пройдет в онлайн-режиме с 24 по 30 мая. При этом возможен и офлайн, для которого выделят отдельный день – 30 мая. Напомним, выборы депутатов Государственной думы пройдут 19 сентября.

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