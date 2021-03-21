Сгорел как спичка: огонь уничтожил частный коттедж в Волгограде (ВИДЕО)











Частный дом полностью сгорел сегодня утром в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на улице Айвазовского поступило на пульт оперативного дежурного около 09:30. К прибытию пожарных расчетов пламя уже полностью охватило частный дом и несколько построек. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи.





Пока данных о пострадавших не поступало. По предварительной информации, хозяев коттеджа в момент пожара на месте не было. Возгорание локализовано, производится проливка тлеющих конструкций.



