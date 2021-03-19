



Три года лишения свободы в колонии строгого режима приговорили экс-заместителя главы администрации Фроловского района Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывший чиновник осужден за получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Экс-чиновника взяли под стражу прямо в зале суда.

Суд установил, что с сентября 2018 по декабрь 2019 года обвиняемый вступил в сговор с должностными лицами руководства органа местного самоуправления с целью получения взятки от индивидуального предпринимателя. Известно, что обвиняемый предоставил возможность выполнения работ по муниципальным контрактам в ходе строительства фельдшерско-акушерских пунктов в хутора Писаревка и хутора Манский в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Помимо этого он содействовал в подписании актов приема выполненных работ и ускорении процесса их оплаты.

Оперативно-розыскные работы осуществлялись сотрудниками МО МВД России «Фроловский». Само расследование вели СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области. Бывший чиновник Фроловского района пошел на сделку о сотрудничестве.

Приговором Фроловского городского суда бывшему чиновнику также назначен штраф в размере 391 тысячи рублей. Занимать должности на государственной службе и службе органов местного самоуправления бывший замглава администрации района не сможет в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уголовное дело в отношении двух других участников преступной группы выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования.