Проверят на халатность: руководство Дома культуры под Волгоградом потратило миллионы на ремонт исправной кровли





Прокуратурой Ленинского района инициировано возбуждение уголовного дела о халатности при двойном ремонте кровли "ДК "Октябрь". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководства Дома культуры.

В ходе проверки установлено, что в 2018 году в муниципальном бюджетном учреждении культуры "ДК "Октябрь" проводился капитальный ремонт кровли. Стоимость выполненных работ превысила 1 миллион рублей. Гарантийный срок на данную кровлю составлял 36 месяцев и должен закончиться в октябре 2021 года. Претензий к качеству ремонта в адрес подрядной организации от руководства Дома культуры не поступало.

В конце 2019 года директору данного учреждения культуры стало известно о том, что "Дворец культуры "Октябрь" будет участвовать в мероприятии "Развитие муниципальных домов культуры" проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры" национального проекта "Культура".

На реализацию указанного мероприятия ДК "Октябрь" выделено 20 миллионов 202 тысячи рублей, из которых 20 миллионов – средства областного бюджета.

По результатам конкурсных процедур с компанией-подрядчиком были заключены муниципальные контракты на выполнение ряда ремонтных работ здания МБУК ДК "Октябрь", при этом более 2 миллионов 180 тысяч рублей было потрачено снова на ремонт кровли.



