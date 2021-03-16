Проверят на халатность: руководство Дома культуры под Волгоградом потратило миллионы на ремонт исправной кровли
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:03
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16.03.2021 12:03
Прокуратурой Ленинского района инициировано возбуждение уголовного дела о халатности при двойном ремонте кровли "ДК "Октябрь". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководства Дома культуры.
В ходе проверки установлено, что в 2018 году в муниципальном бюджетном учреждении культуры "ДК "Октябрь" проводился капитальный ремонт кровли. Стоимость выполненных работ превысила 1 миллион рублей. Гарантийный срок на данную кровлю составлял 36 месяцев и должен закончиться в октябре 2021 года. Претензий к качеству ремонта в адрес подрядной организации от руководства Дома культуры не поступало.
В конце 2019 года директору данного учреждения культуры стало известно о том, что "Дворец культуры "Октябрь" будет участвовать в мероприятии "Развитие муниципальных домов культуры" проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры" национального проекта "Культура".
На реализацию указанного мероприятия ДК "Октябрь" выделено 20 миллионов 202 тысячи рублей, из которых 20 миллионов – средства областного бюджета.
По результатам конкурсных процедур с компанией-подрядчиком были заключены муниципальные контракты на выполнение ряда ремонтных работ здания МБУК ДК "Октябрь", при этом более 2 миллионов 180 тысяч рублей было потрачено снова на ремонт кровли.
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