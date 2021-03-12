Пожарные потушили огонь в легкоатлетическом манеже в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 12.03.2021 17:13
0
12.03.2021 17:13
Сильный пожар в легкоатлетическом манеже Волгоградской государственной академии физической культуры произошел сегодня. Как сообщает ИА "Высота 102", в здании по улице Чуйкова,75 велись строительные работы.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около 16:10. В ремонтируемом помещении горел строительный мусор на площади около 100 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 31 минуту. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.
В состав легкоатлетического комплекса Волгоградской государственной физакадемии входят открытый стадион, закрытый манеж и тренажерный зал. Знаменитыми выпускницами ВГАФКа, которые занимались в этом манеже, являются бегуньи – первая Олимпийская чемпионка Волгоградской области (1988г.) Ольга Бондаренко, чемпионка Олимпийских Игр (1992г.) Елена Романова, двукратная Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, серебряный призер Олимпийских игр Антонина Кривошапка.
Реклама
ФСБ ликвидировало тайные оружейные мастерские в Волгоградской области (ВИДЕО)12.03.2021 12:09
Происшествия 12.03.2021 12:09
В Волгограде силовики накрыли игровой клуб в частном доме12.03.2021 11:04
Происшествия 12.03.2021 11:04
Водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП в Волгограде из-за упавшего телефона (ВИДЕО)12.03.2021 10:23
Происшествия 12.03.2021 10:23
В Волгограде судимый за кражу зять озолотился на теще12.03.2021 09:26
Происшествия 12.03.2021 09:26
Волгоградка погибла в пожаре в "фантомном" доме12.03.2021 08:45
Происшествия 12.03.2021 08:45
Трое волгоградцев с ножами и палкой задержаны за угрозы убийством11.03.2021 09:43
Происшествия 11.03.2021 09:43
Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на трассе (ВИДЕО)11.03.2021 09:40
Происшествия 11.03.2021 09:40
Совсем некстати: в Волгограде ночью горело кафе11.03.2021 08:49
Происшествия 11.03.2021 08:49
В центре Волгограда пожарные примчались на место «смачного» ДТП (ВИДЕО)10.03.2021 18:40
Происшествия 10.03.2021 18:40
Большой улов: 300 кг живых раков изъяли в Волгоградской области (ВИДЕО)10.03.2021 15:41
Происшествия 10.03.2021 15:41
В Волгограде мошенник наварился на санитарке и фармацевте10.03.2021 14:07
Происшествия 10.03.2021 14:07
Волгоградец оформил полумиллионный кредит на умершую мать10.03.2021 12:17
Происшествия 10.03.2021 12:17
В Волгоградской области пенсионер разбился насмерть на «Ладе Калине»10.03.2021 10:09
Происшествия 10.03.2021 10:09
Тайник с осколочными гранатами обнаружен в Волгограде10.03.2021 09:30
Происшествия 10.03.2021 09:30
Под Волгоградом двое подростков из-за вейпа напали с электрошокером на одноклассника09.03.2021 14:01
Происшествия 09.03.2021 14:01
Реклама