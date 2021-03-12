Происшествия

Пожарные потушили огонь в легкоатлетическом манеже в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 12.03.2021 17:13
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12.03.2021 17:13




Сильный пожар в легкоатлетическом манеже Волгоградской государственной академии физической культуры произошел сегодня. Как сообщает ИА "Высота 102", в здании по улице Чуйкова,75 велись строительные работы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около 16:10. В ремонтируемом помещении горел строительный мусор на площади около 100 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 31 минуту. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.
В состав легкоатлетического комплекса Волгоградской государственной физакадемии входят открытый стадион, закрытый манеж и тренажерный зал. Знаменитыми выпускницами ВГАФКа, которые занимались в этом манеже, являются бегуньи – первая Олимпийская чемпионка Волгоградской области (1988г.) Ольга Бондаренко, чемпионка Олимпийских Игр (1992г.) Елена Романова, двукратная Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, серебряный призер Олимпийских игр Антонина Кривошапка.





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