В Волгограде на улице Землячки появится участок с круговым движением

Общество 11.03.2021 14:58
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11.03.2021 14:58
На проблемном Т-образном перекрестке улицы Землячки с примыкающим к нему проездом Дорожников введут круговое движение. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня заместитель главы Волгограда Сергей Разумный в ходе выездной инспекции состояния улично-дорожной сети. Также планируется расширить поворот с проезда Дорожников, где появится еще одна полоса с выходом на 3-ю Продольную.
«Это позволит разгрузить данный перекресток. Круговое движение уберет светофорные объекты, чтобы быстрее двигался транспорт», - прокомментировал Сергей Разумный.
Также будет произведен ремонт дорожного покрытия и обустройство остановки общественного транспорта. Обновление дорог начнется с улучшением погодных условий.
В прошлом году данный отрезок дороги был признан аварийным и внесен в список на обновление по программе "Безопасные и качественные дороги". По словам Сергея Разумного, устройство на перекрестке кругового движения и благоустройство территории планируется завершить до конца 2021 года.
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