Фургон с хлебом попал в жесткое ДТП в Волгограде

Сегодня, 21 февраля, в Ворошиловском районе Волгограда фургон с надписью «Хлеб» столкнулся с иномаркой. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 7 утра напротив дома № 39 по ул. Благовещенской.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобиля «ГАЗ» и Kia Sorento пострадавших нет.





На фотографиях с места происшествия видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения. Движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме. На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области