Расследования

Три десятка человек пожаловались главе СКР на покинувшего Россию волгоградца

Расследования 21.02.2025 12:15
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21.02.2025 12:15


Председатель СК России Александр Бастрыкин откликнулся на жалобу жителей Волгограда, которые сообщили об обмане, совершенном их общим знакомым. По данным Информационного центра СКР,  около 30 жителей города-героя стали жертвами мошенничества, а сам злоумышленник  покинул с их деньгами Россию.  

По словам волгоградцев, местный житель убедил около своих знакомых вложить сбережения в развитие бизнеса по продаже автомобилей, пообещав им ежемесячные выплаты. После этого мужчина перестал выходить на связь с пострадавшими и покинул страну, не возместив ущерб на крупную сумму, – сообщили в ИЦ СКР. 

Доводы, изложенные волгоградцами, будут проверены сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.  

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