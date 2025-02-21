Три десятка человек пожаловались главе СКР на покинувшего Россию волгоградца





Председатель СК России Александр Бастрыкин откликнулся на жалобу жителей Волгограда, которые сообщили об обмане, совершенном их общим знакомым. По данным Информационного центра СКР, около 30 жителей города-героя стали жертвами мошенничества, а сам злоумышленник покинул с их деньгами Россию.

– По словам волгоградцев, местный житель убедил около своих знакомых вложить сбережения в развитие бизнеса по продаже автомобилей, пообещав им ежемесячные выплаты. После этого мужчина перестал выходить на связь с пострадавшими и покинул страну, не возместив ущерб на крупную сумму, – сообщили в ИЦ СКР.

Доводы, изложенные волгоградцами, будут проверены сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.