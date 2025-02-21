Вылет суперджета из Волгограда в Санкт-Петербург задержали по техническим причинам

- Планируемое время вылета – 22.35 ч., - уточнили в пресс-службе.
Общество 21.02.2025 20:49
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21.02.2025 20:49
- Планируемое время вылета – 22.35 ч., - уточнили в пресс-службе.
В аэропорту Волгограда задерживается вылет самолета авиакомпании «Россия» в северную столицу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани, суперджет должен был взлететь 21 февраля в 18-35 ч. Однако время вылета перенесено на более позднее.В пресс-службе аэропорта пояснили, что рейс FV6116 задержан по техническим причинам.
- Планируемое время вылета – 22.35 ч., - уточнили в пресс-службе.
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