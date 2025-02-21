Расследования

Семья под Волгоградом купила квартиру с угарным газом

Расследования 21.02.2025 19:17
0
21.02.2025 19:17


У семьи из Калача-на-Дону, которая вот уже восемь лет, имея собственное жилье, вынуждена проживать в съемном, наконец, появилась надежда на разрешение своей жилищной проблемы. Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, причиной скитаний калачевцев стало присутствие в квартире  угарного газа из-за ненадлежащего оборудования дымовых и вентиляционных каналов в жилом строении. 
Злополучную квартиру в доме, построенном в 2016 году, супруги приобрели годом позднее. Однако  из-за допущенных технических нарушений через несколько месяцев после ввода жилого дома в эксплуатацию администрация Калачевского городского поселения обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с исковыми требованиями к застройщику о безвозмездном устранении недостатков, которые были удовлетворены судом. 
- Однако со стороны строительной организации необходимых действий осуществлено не было. При этом возбужденное в Калачевском районном отделении службы судебных приставов ГУФССП по Волгоградской области в 2019 исполнительное производство до настоящего времени остается не реализованнным, что органами прокуратуры квалифицировано как волокита, - пояснили в аппарате волгоградского омбудсмена.
Устав от мытарств и невозможности заехать в новую квартиру, супруги в декабре 2024 года обратились за помощью к уполномоченному по правам человека Волгоградской области. И дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. 
Уже в конце февраля 2025 состоится судебное заседание по иску прокурора Калачевского района о понуждении обеспечения работоспособности вентиляционного оборудования.
Кроме того, следственным отделом по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.02.2025 19:52
Расследования 21.02.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2025 16:01
Расследования 21.02.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2025 12:49
Расследования 21.02.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2025 12:15
Расследования 21.02.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2025 11:02
Расследования 21.02.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2025 20:17
Расследования 20.02.2025 20:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2025 18:11
Расследования 20.02.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2025 15:18
Расследования 20.02.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2025 14:13
Расследования 20.02.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2025 13:37
Расследования 20.02.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2025 14:57
Расследования 19.02.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2025 12:06
Расследования 19.02.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2025 11:32
Расследования 19.02.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2025 09:52
Расследования 19.02.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2025 09:44
Расследования 19.02.2025 09:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Ледяной ветер и морозы до -23 захватят Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:24
Волгоградский «Ротор» претендует на получение более 8 миллионов рублей от ФНЛСмотреть фотографии
21:06
В России пересчитают тариф для домов с электроотоплениемСмотреть фотографии
20:49
Вылет суперджета из Волгограда в Санкт-Петербург задержали по техническим причинамСмотреть фотографии
20:21
В Волгоградской области пособие на погребение подняли до 9271 рубляСмотреть фотографии
19:52
Не исправилась? В Волгограде душительнице ребенка Ахметовой вынесли новый приговорСмотреть фотографии
19:17
Семья под Волгоградом купила квартиру с угарным газомСмотреть фотографии
18:32
Стоянка миллиардера «задушила» машинами дворы у ЦПКиО в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:58
В Волгоградской области досрочно закончили капремонт в суровикинской школе №1Смотреть фотографии
17:22
В Волгограде похоронят оператора дронов из «Бессмертного Сталинграда» Олега ПономареваСмотреть фотографии
17:14
МВД: мошенники придумали новую схему с «похищением» детейСмотреть фотографии
16:48
Новый мост за полмиллиарда построят под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
В Волжском остановлено движение трамваев из-за ДТПСмотреть фотографии
16:41
Волгоградец надеется отбиться от телеведущей Понарошку в суде СаратоваСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде накануне 23 Февраля вручили медали отличившимся участникам СВОСмотреть фотографии
16:01
Прятал лицо под маской: в СИЗО поместили волгоградца, избившего беременную ногамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Автофургон с булками перевернулся на улице в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде 23 февраля прогремит праздничный салютСмотреть фотографии
14:58
На севере Волгограда задержали безработного стрелкаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградские школьники сразились за победу в спортивных соревнованияхСмотреть фотографии
13:49
Андрей Бочаров к 23 февраля вручил госнаграды 29 волгоградцамСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде «сотрудники» Госуслуг выманили у пенсионера 3 млн рублейСмотреть фотографии
13:05
Волгоградцам назвали работу, где они всегда нарасхватСмотреть фотографии
13:05
Семейные узы волгоградки и экзотического Фирузжона распались по воле силовиковСмотреть фотографии
12:49
«Он хотел увольняться»: на суде по делу Ивана Геля вскрылись подробности его отношений с погибшим чиновникомСмотреть фотографии
12:24
Социальный проект Садов Придонья получил признание на высшем уровнеСмотреть фотографии
12:15
Три десятка человек пожаловались главе СКР на покинувшего Россию волгоградцаСмотреть фотографии
12:06
Фургон с хлебом попал в жесткое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Прокуратура наказала рублем 19-летнюю жительницу Кемерово за обман пожилой волгоградкиСмотреть фотографии
11:41
Волгоградстат нарисовал портрет среднестатистического мужчиныСмотреть фотографии
 