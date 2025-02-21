Семья под Волгоградом купила квартиру с угарным газом

Расследования 21.02.2025 19:17
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21.02.2025 19:17
У семьи из Калача-на-Дону, которая вот уже восемь лет, имея собственное жилье, вынуждена проживать в съемном, наконец, появилась надежда на разрешение своей жилищной проблемы. Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, причиной скитаний калачевцев стало присутствие в квартире угарного газа из-за ненадлежащего оборудования дымовых и вентиляционных каналов в жилом строении.
Злополучную квартиру в доме, построенном в 2016 году, супруги приобрели годом позднее. Однако из-за допущенных технических нарушений через несколько месяцев после ввода жилого дома в эксплуатацию администрация Калачевского городского поселения обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с исковыми требованиями к застройщику о безвозмездном устранении недостатков, которые были удовлетворены судом.
- Однако со стороны строительной организации необходимых действий осуществлено не было. При этом возбужденное в Калачевском районном отделении службы судебных приставов ГУФССП по Волгоградской области в 2019 исполнительное производство до настоящего времени остается не реализованнным, что органами прокуратуры квалифицировано как волокита, - пояснили в аппарате волгоградского омбудсмена.
Устав от мытарств и невозможности заехать в новую квартиру, супруги в декабре 2024 года обратились за помощью к уполномоченному по правам человека Волгоградской области. И дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.
Уже в конце февраля 2025 состоится судебное заседание по иску прокурора Калачевского района о понуждении обеспечения работоспособности вентиляционного оборудования.
Кроме того, следственным отделом по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Фото V102.RU
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