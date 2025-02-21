Волгоградский «Ротор» претендует на получение более 8 миллионов рублей от ФНЛ





Футбольная Национальная Лига сегодня, 21 февраля, опубликовала доклад с прогнозом распределения призовых выплат в Первой лиге в сезоне 24/25 на основе прошедшей летне-осенней части турнира, согласно которому «Ротор» претендует на получение 8 645 949 рублей по итогам первенства, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт ФНЛ.

Финансовое вознаграждение команд подэлитного дивизиона будет сформировано из пяти критериев - участие в лиге (25% от общего призового фонда), чемпионат маркетинга и коммерции - 30%, итоговое место в первенстве - 30%, молодые футболисты - 10% и доморощенные игроки - 5%.

За участие в Первой лиге «Ротор» гарантированно получит 1 763 888 рублей. Кроме того, если «Ротор» останется на нынешнем седьмом месте в турнирной таблице по итогам турнира, то волгоградский клуб дополнительно обогатится на 2 673 684 рубля. За предоставленное игровое время доморощенным футболистам в первой части сезона «Ротор» может рассчитывать на 461 818 рублей, а за доверие молодым игрокам - на 74 269.

Также «Ротор» на данный момент располагается на второй позиции в лиге по маркетингу и коммерции (220 баллов), за что клубу полагается крупное вознаграждение - 3 672 289 рублей. Первое место в этом рейтинге занимает «Балтика» из Калининграда (226 баллов). Таким образом, по совокупности всех пяти критериев «Ротор» в перспективе может получить от ФНЛ 8 645 949 рублей.

Кроме того, согласно опубликованному отчету, волгоградский клуб лидирует сразу по четырем пунктам чемпионата маркетинга и коммерции в подэлитном дивизионе - ТВ-рейтинг (12 316 миллионов просмотров), количество зрителей, пришедших на домашние и гостевые игры (198 186 болельщиков), база CRM (1 427 человек) и прирост подписчиков в социальных сетях (4 550).

Напомним, турнир Первой лиги для «Ротора» возобновится 3 марта. В 19-30 ч. команда Дениса Бояринцева на «Волгоград Арене» встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)



