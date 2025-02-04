В Иловле стартует судебный процесс по делу главы района Ивана Геля





В Иловлинском районном суде Волгоградской области сегодня, 4 февраля, стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении главы муниципального района Ивана Геля. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, а именно – гибель на пожаре сотрудника районной администрации.

Как сообщает ИА «Высота 102», первое судебное заседание запланировано в районном суде сегодня на 14.30. Рассматривать уголовное дело в отношении Ивана Геля будет судья Андрей Кузнецов. В качестве потерпевших по делу проходят близкие родственники погибшего начальника отдела ГО и ЧС районной администрации Александра Переярина. Их интересы в суде представляет адвокат Юрий Букаев.

Защищать Ивана Геля предстоит известному своим участием в подобных делах адвокату Михаилу Растрыгину.

Напомним, что глава Иловлинского района Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ. В августе 2022 года он, по версии следствия, направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации получили ожоги.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой Волгоградской области. Однако накануне суда надзорный орган отказал представителю потерпевших Юрию Букаеву в организации поддержки гособвинения на процессе. Данная функция возложена на районного прокурора, которого, как полагает защита потерпевших, с Иваном Гелем могут связывать в силу постоянного взаимодействия по рабочим вопросам добрые отношения.



Погибший Александр Переярин, напомним, посмертно Указом Президента РФ был награжден орденом Мужества. Медалями «За отвагу на пожаре» глава государства отметил еще троих сотрудников администрации Иловлинского района Волгоградской области, которые пострадали при тушении страшного степного пожара. Это Владимир Вагнер, консультант аппарата администрации Иловлинского района Волгоградской области; Сергей Кочелаев, консультант отдела администрации Иловлинского района и Петр Сигачев, главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за процессом.