МВД: мошенники придумали новую схему с «похищением» детей





Мошенники придумали новую схему с «похищением» детей и требованием выкупа от родителей. Об этом 21 февраля предупредила россиян официальный представитель МВД Ирина Волк.

Одним из жертв злоумышленников стал 16-летний подросток, которого убедили продать золотые украшения из дома и уехать в другой регион. После этого аферисты связались с матерью ребенка и потребовали полмиллиона рублей за выкуп.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, после чего оперативники совместно с сотрудниками ФСБ отыскали парня и вернули его домой. Передать деньги он не успел.

- Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы. Побеседуйте со своими родственниками, особенно с несовершеннолетними и пожилыми, расскажите им об этой криминальной схеме, - предупредила Ирина Волк.