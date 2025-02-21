Прокуратура наказала рублем 19-летнюю жительницу Кемерово за обман пожилой волгоградки

Прокуратура Дзержинского района Волгограда добилась в Тайгинском городском суде Кемеровской области наказания для 19-летней кемеровчанки, которая предоставила свои данные телефонным мошенникам для оформления банковского счета. По решению суда, молодая особа обязана будет заплатить 80 тысяч волгоградской пенсионерке, ставшей жертвой преступников.

Как уточнила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, на уловки аферистов попалась 72-летняя жительница Волгограда. пожилая женщина доверилась звонившему ей «полицейскому» и перевела сбережения на мошеннический банковский счет. Уточняется, что правоохранительными органами в настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ – мошенничество. Одновременно надзорный орган в интересах пенсионерки обратился в суд.

– Следствием было установлено, что деньги, которые жительница Волгограда перевела после звонка неизвестных, поступили на счет 19-летней жительницы Кемеровской области. Также было установлено, что девушка за вознаграждение передала злоумышленникам свои персональные данные для оформления банковской карты. Согласно законодательству лицо, которое без установленных законом оснований приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество, – пояснила Оксана Черединина. – В этой связи прокуратурой Дзержинского района Волгограда в суд был подан иск о взыскании с владелицы счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Недальновидной жительнице Кемерово придется выплатить в пользу пенсионерки более 80 тысяч рублей. Волгоградская прокуратура проконтролирует исполнение решение суда.