В Волгограде 23 февраля прогремит праздничный салют

В Центральном районе Волгограда 23 февраля в День защитника Отечества прогремит праздничный салют, передает V102.RU со ссылкой на администрацию города.

- На время подготовки и проведения артиллерийского салюта с 10.00 до 22.00 будет ограничена стоянка на парковочной площадке у «Бронекатера «БК-31», а также с 15.00 до 22.00 остановка и стоянка транспорта на Нулевой продольной магистрали от спуска с ул. 7-ой Гвардейской до круговой развязки по ул. Комсомольской, - сообщили в мэрии.

Ограничения на движение транспорта на Центральной набережной вводиться не будут. Парковка возле амфитеатра будет работать в обычном режиме.

Фото из архива V102.RU