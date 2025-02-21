Общество

Социальный проект Садов Придонья получил признание на высшем уровне

Общество 21.02.2025 12:24 Реклама
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21.02.2025 12:24 Реклама


Центр образования и развития детей «Жар-Птица», учредителем которого выступает компания «Сады Придонья», удостоен национальной премии негосударственного образования. 
В Москве в рамках II Форума негосударственного образования состоялась Первая всероссийская премия в области частного образования.  Это одно из самых значимых событий в сфере образования, которое способствует привлечению внимания общественности и государственных органов к достижениям частных образовательных организаций. По словам организаторов премии, к конкурсному отбору было допущено более 700 заявок из более чем 60 регионов России. По его итогам экспертная комиссия сформировала шорт-лист финалистов конкурса. Торжественное награждение победителей состоялось 18 февраля 2025 года на площадке Национального центра «Россия» (ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»).   В номинации «Образование для индустрии» победу одержал детский центр «Жар-Птица». Надо отметить, что данная премия присуждается за уникальные проекты и программы сотрудничества с работодателями, направленные на эффективную подготовку кадров для экономики государства.   
– Наш Центр в рамках проекта «Профориентация с нуля» реализует факультативный курс «Агроэкология» совместно со специалистами компании «Сады Придонья», – сказала директор детского центра «Жар-Птица» Екатерина Шляхтурова. –  Обучение проходит в игровой форме. Проводят его как молодые специалисты, так и агрономы с мировым именем. Воспитать в детях любовь к земле, саду, растениям и получить молодых грамотных специалистов в агросекторе - главная задача совместного курса «Агроэкология» Жар-Птица – Сады Придонья. Именно этот проект мы и презентовали на Премии.  Наш педагогический коллектив благодарен всем агрономам, технологам компании за профессиональный подход в реализации программы, а главное за преданность своему делу. 
Директор детского центра в Садах Придонья отметила, что сегодня стоит задача построить бесшовную систему образования в России: связать дошкольное, школьное и высшее образование так, чтобы прохождение всех ступеней помогало дать необходимый набор знаний, компетенций, сформировать ценностную основу и провести по всем этапам подготовки к успешному трудоустройству и качественной самостоятельной жизни. 
Для справки
Центр образования и развития детей «Жар-Птица» – это социальный проект компании «Сады Придонья», созданный для улучшения качества жизни сотрудников компании в 2019 году. Центр рассчитан на 250 детей в возрасте от 3 до 10 лет, из них 50 – посещают круглосуточный детский сад, 50 – находятся в сменах оздоровительного лагеря, 150 – получают дополнительное образование. Центр «Жар-Птица» создан для формирования у детей жизненных стратегий, профориентации и успешной социализации. Компания «Сады Придонья» является учредителем детского центра. 
Фото: Сады Придонья
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