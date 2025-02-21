Волгоградцам назвали работу, где они всегда нарасхват

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии во всех профобластях в Волгоградской области по итогам января и назвали самые дефицитные из них. Как сообщает ИА «Высота 102», уже длительное время – более трех лет – острая нехватка кадров наблюдается в розничной торговле.

В частности, в Волгоградской области в 2024 году в этой сфере было открыто 17,7 тыс. вакансий, в 2023 – 14,7 тыс., а с начала этого года – уже более 1,4 тыс. вакансий. В целом доля вакансий в рознице от всех предложений для соискателей в области по итогам января 2025 года составляет 15%. Стоит отметить, что растёт и число предложений, доступных для людей с инвалидностью: если в январе 2023 года в рознице в Волгоградской области таких вакансий было всего 5, то в январе этого года – уже 36.

Профобласть розничной торговли остается одной из самых дефицитных в РФ: на одну вакансию в рознице приходится 1,5 резюме, что говорит о критичной нехватке соискателей, в Волгоградской области – 1,7 по итогам января. Весь 2024 год индекс конкуренции в этой сфере в регионе колебался от 1,2 до 1,9 резюме. Это свидетельствует о ярко выраженном кадровом голоде, отметили эксперты.

К тому же в топ самых дефицитных специалистов в области ежемесячно попадают сразу несколько представителей розницы. Например, индекс конкуренции по продавцам – всего 1,4 резюме на вакансию.

Вместе с ростом спроса изменилась и предлагаемые зарпплаты: если в январе 2023 года волгоградские работодатели готовы были платить специалистам розницы – 30,5 тыс. руб., то в январе 2024 года — уже 37,5 тыс. руб., а в январе 2025 года – 42,6 тыс. Любопытно, что, несмотря на дефицитность этих специальностей, зарплаты в этой сфере растут не так интенсивно, как, например, в производственной отрасли.

Фото V102.RU