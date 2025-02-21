



В регионе дан старт программе, посвященной 80-летию Великой Победы. На территории спортивной школы «Юный ястреб имени Героя Советского Союза А.М. Числова», расположенной в Среднеахтубинском районе, введены новые объекты. Поддержку в строительстве современной электросетевой инфраструктуры для электроснабжения новых патриотических объектов оказали энергетики АО «Волгоградоблэлектро».

– Смонтированы линии электропередачи для подключения зданий казарм, конференц-зала и общежитий. Установлена система уличного освещения, произведен монтаж 38 светильников, 21 опоры и 1,9 километров линий. В реализации проекта под руководством филиала Заволжские МЭС принимали участие также бригады Жирновских, Суровикинских, Северных и Камышинских МЭС, – сообщили в АО «Волгоградоблэлектро».

Это важнейшая задача для развития молодежного движения на территории Волгоградской области и участие в масштабном проекте энергетики принимают не первый год. С 2019-го поэтапно выполнен монтаж более 160 светодиодных светильников, установлено свыше 300 оцинкованных опор, проложено порядка 10 километров кабельных линий. Произведен капитальный ремонт трансформаторной подстанции: установлен современный силовой трансформатор, соответствующий нормативным требованиям. Вместе с тем установлена дополнительная подстанция мощностью 400 кВА для энергоснабжения объектов палаточного городка.









Напомним, что спортивная школа содействует гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Здесь проходят международные военно-технические форумы, военные сборы и соревнования по парашютному и конному спорту. Развитие многофункциональной школы – центра для молодежи будет продолжено.













Отметим, что за более чем пять десятков лет АО «Волгоградоблэлектро» прошло серьёзный производственный путь и для энергетиков главным является обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей региона, но вместе с тем в активе компании десятки успешно выполненных инфраструктурных проектов. В этом году у энергетиков уже новые ответственные задачи и планы развития навстречу знаменательной дате – 55-летию со дня основания «Волгоградоблэлектро».

Фото: пресс-служба АО «Волгоградоблэлектро»