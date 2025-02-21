Новый мост за полмиллиарда построят под Волгоградом

Общество 21.02.2025 16:48
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21.02.2025 16:48
В Волгограде объявили аукцион на строительство путепроводной развязки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, облкомтранс ищет подрядчика на возведение путепровода на пересечении автомобильной дороги 18К-4 Большие Чапурники - Червленое (п.Канальная) и железной дороги Горнополянский – Канальная.
Начальная стоимость контракта составила 495 миллионов рублей. Подрядчик должен будет до 1 июля 2027 года построить автомобильный мост над железнодорожными путями протяженностью почти в километр. Ширина двухполосной проезжей части нового объекта составит 6 метров.
Помимо работ по возведению развязки, исполнитель должен будет провести благоустройство близлежащей территории с озеленением, установкой знаков и другой дорожной инфраструктуры, в том числе - автобусной остановки. Гарантия на путепровод составит 10 лет.
Фото V102.RU (архив)
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